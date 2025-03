Mulher é presa em flagrante por matar marido a facadas no Interior do Ceará

Uma mulher de 54 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após matar o marido a facadas, no Município de Pedra Branca (que fica a cerca de 260 km de distância de Fortaleza), na noite do último sábado (8).

Em nota, a Polícia Militar informou que, "por volta de 21h, os policiais foram acionados por populares, que presenciaram uma mulher com sinais de embriaguez gritar na calçada de casa que havia matado o marido".

"Quando os policiais chegaram, localizaram a mulher ainda na calçada e o corpo do marido no interior da residência. Aos militares, ela confessou que desferiu golpes de faca no homem após uma discussão", acrescentou a Corporação.

O homem, de 53 anos, já foi encontrado morto. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceu ao local, para realizar levantamentos periciais para a investigação do crime.

A mulher de 54 anos, que não teve a identidade revelada pela Polícia e não tinha antecedentes criminais, foi levada à Delegacia Regional de Tauá, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuada por homicídio.