Casal morre após perder controle de carro e se chocar em árvore em Fortaleza

Um casal morreu após perder o controle do veículo e se chocar contra uma árvore, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza (CE), na manhã deste domingo (9). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente de trânsito.

Conforme registros policiais, tanto o homem quanto a mulher — que tinham 38 anos — não resistiram aos ferimentos e foram a óbito no local.

Veja também Segurança PMCE prende homem suspeito de maus-tratos a filhote de gato em Solonópole Segurança Hospital suspeita de maus-tratos após morte de criança de 2 anos e casal é levado à delegacia em Fortaleza

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

Condutor não tinha CNH, diz AMC

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que atendeu a a ocorrência com vítima na Rua José Arthur de Carvalho, por volta das 6h40 da manhã.

Segundo relato de populares aos agentes de trânsito, após uma ultrapassagem em curva, o veículo Corolla do casal subiu o passeio e se chocou com uma árvore, em alta velocidade.

Conforme a AMC, o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não usava o cinto de segurança, assim como a passageira.

O caso está a cargo da Delegacia do 35° Distrito Policial (DP).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias