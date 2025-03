Hospital suspeita de maus-tratos após morte de criança de 2 anos e casal é levado à delegacia em Fortaleza

Uma mulher e seu companheiro foram conduzidos à delegacia em Fortaleza após a equipe médica do Instituto Dr. José Frota (IJF) desconfiar que maus-tratos causaram a morte de uma criança de dois anos. O casal levou a criança desacordada ao hospital neste sábado (8), e ela não resistiu às tentativas de reanimação.

A unidade de saúde acionou a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que levou a dupla à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). De acordo com a GMF, a versão da possível causa do óbito apresentada pela mãe não condizia com as evidências clínicas.

Ainda segundo a Guarda Municipal, a criança já havia sido atendida em um hospital particular antes de chegar ao IJF, onde também suspeitaram de agressões. Entretanto, não houve "registro de acionamento das autoridades de segurança".

Veja também Segurança PMCE prende homem suspeito de maus-tratos a filhote de gato em Solonópole Segurança Idosa morre atropelada após cair na faixa de pedestres no Centro de Fortaleza; veja vídeo Segurança Dono de rede de apostas acusado de 'lavar dinheiro' para familiares de Marcola no Ceará tem pedido de liberdade negado

Morte suspeita será investigada

A morte da criança foi registrada como suspeita e é investigada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) por meio da DDM, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A pasta não informou se o casal foi preso.

Conforme a SSPDS, a DDM realiza oitivas e diligências, e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local do falecimento da criança para colher indícios que vão auxiliar a investigação.

"Somente após a emissão do laudo cadavérico será possível atestar a causa da morte", indicou a pasta.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias