Idosa morre atropelada após cair na faixa de pedestres no Centro de Fortaleza; veja vídeo

Uma mulher de 74 anos morreu após ser atropelada enquanto estava caída em uma faixa de pedestres, na manhã desta sexta-feira (7), no Centro de Fortaleza. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Barão de Aratanha com Antônio Pompeu.

Imagens de videomonitoramento registraram o momento em que a idosa, após tropeçar e cair, é atingida pelo condutor de um veículo Pajero de cor prata. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Idosa morre atropelada após cair na faixa de pedestres no Centro de Fortaleza



O motorista não teria visto a mulher ao cruzar o sinal verde. Saiba mais: https://t.co/hsbmco5ZIJ pic.twitter.com/lloTmIFXdS — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 8, 2025

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os relatos apontam que o motorista não avistou a pedestre na via ao cruzar o sinal verde. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ele permaneceu no local do acidente e que o teste de alcoolemia confirmou a ausência de álcool em seu organismo.

Veja também Segurança Dono de rede de apostas acusado de 'lavar dinheiro' para familiares de Marcola no Ceará tem pedido de liberdade negado Segurança Homem suspeito de aplicar golpes em vítimas no Ceará é preso em condomínio de luxo em Joinville

O condutor do veículo também se apresentou espontaneamente à delegacia. O caso será investigado pelo 34º Distrito Policial (34º DP).

Segundo caso na mesma manhã e local

Duas horas antes do atropelamento da idosa, uma colisão entre motocicleta e automóvel ocorreu no mesmo no cruzamento das ruas Barão de Aratanha com Antônio Pompeu, no Centro de Fortaleza.

As imagens de videomonitoramento indicam que o acidente não provocou ferimentos graves no motociclista.