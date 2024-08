Dupla suspeita de tentativa de sequestro na avenida Heráclito Graça é presa

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na manhã desta quinta-feira (22), apontados como autores da tentativa de sequestro de um homem de 32 anos na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza. O caso foi em 18 de julho deste ano. Os suspeitos foram detidos por meio de mandados de prisão preventiva.

Um dos alvos, de 24 anos, é apontado como chefe de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas no bairro São João do Tauape, na Capital, e foi preso em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele já possui passagens por violência contra a mulher, lesão corporal e ato obsceno. Com ele, foi apreendido um celular e uma balança de precisão.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, em um imóvel no São João do Tauape, a PCCE também apreendeu um automóvel.

Em outro endereço no mesmo bairro, a Polícia localizou e prendeu o outro suspeito do crime, um jovem de 19 anos. As diligências na região ainda culminaram na apreensão de outro automóvel, que teria sido utilizado na tentativa de sequestro no Centro de Fortaleza.

À príncipio, sergundo o delegado Diogenes Monteiro, diretor da Policia Judiciária da Capital, a motivação para a tentativa de sequestro seria uma dívida da vítima com um dos homens presos. O objetivo seria fazê-lo pagar o valor, que não foi revelado pela PCCE. "Isso vai ser confirmado no decorrer das investigações", disse.

A PCCE também não confirmou se a vítima, que possui antecedentes criminais, seria ex-integrande de uma facção criminosa cearense, ligada aos suspeitos presos. "Todas as possibilidades existentes, inclusive essa, a Polícia apura. Mas, no momento, não podemos confirmar".

Após as capturas, a dupla foi conduzida para unidades policiais, onde as ordens judiciais foram cumpridas: Agora, os homens estão à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de localizar e prender um terceiro suspeito envolvido na ação.

Testemunhas evitaram o sequestro

A tentativa de sequestro aconteceu na tarde de 18 de julho, na avenida Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza. O crime foi filmado por testemunhas, que impediram a concretização da ação criminosa. Os suspeitos teriam se passado por policiais.

Na ocasião, conforme apuração do Diário do Nordeste feita na época, a vítima atuava em uma empresa como vendedor. De acordo com informações da Polícia Militar, os três criminosos o abordaram e o algemaram na saída do trabalho.

"Os suspeitos tentaram colocar a vítima dentro de um carro, porém, transeuntes perceberam a cena e começaram a gritar, momento em que os indivíduos desistiram da ação. O homem reconheceu um dos suspeitos como sendo seu patrão no mundo do crime quando ele era envolvido com drogas", disse nota da PM, divulgada na ocasião.

Policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão encontraram a vítima ainda algemada, ao chegarem ao local. O homem sofreu algumas escoriações e arranhões, mas recusou atendimento médico dos agentes de segurança. Ele foi ouvido pela Polícia Civil e liberado em seguida.

Em depoimento, o vendedor revelou que um dos suspeitos era um "antigo patrão" da facção criminosa cearense. Ele revelou ainda que há quatro anos perdeu uma quantidade de drogas avaliadas em R$ 40 mil.