Homens fingem ser policiais e tentam sequestrar antigo integrante da GDE em Fortaleza; veja vídeo

Um ex-membro da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) sofreu uma tentativa de sequestro na tarde desta quinta-feira (18), na avenida Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza. O crime foi filmado por testemunhas que impediram a concretização da ação criminosa. Os suspeitos teriam se passado por policiais. Ninguém foi preso.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, a vítima atua em uma empresa como vendedor. De acordo com informações da Polícia Militar, três criminosos o abordaram e o algemaram na saída do trabalho.

"Os suspeitos tentaram colocar a vítima dentro de um carro, porém, transeuntes perceberam a cena e começaram a gritar, momento em que os indivíduos desistiram da ação. O homem reconheceu um dos suspeitos como sendo seu patrão no mundo do crime quando ele era envolvido com drogas", diz nota da PM.

Policiais militares da 1ª Companhia do 5º Batalhão encontraram a vítima ainda algemada, ao chegarem ao local.

O homem sofreu algumas escoriações e arranhões, mas recusou atendimento médico dos agentes de segurança. O homem, após ser ouvido pela Polícia Civil, foi liberado. A ocorrência foi registrada no 34º Distrito Policial, no Centro, que investigará o caso.

Dívida de R$ 40 mil

Em depoimento, o vendedor revelou que um dos suspeitos era um "antigo patrão" da facção criminosa cearense. Ele revelou ainda que há quatro anos perdeu uma quantidade de drogas avaliadas em R$ 40 mil.