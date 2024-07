Homem acusado de violentar sexualmente, matar e ocultar corpo de enteada é denunciado no Ceará

Um homem de 37 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), nesta quinta-feira (18), à Justiça Estadual. Natanael Alves dos Santos é acusado de cometer crimes sexuais, matar e ocultar corpo da enteada de 13 anos no município de Salitre, Interior do Ceará. Em confissão, admitiu ter ateado fogo no corpo da vítima.

A jovem, identificada apenas pelas iniciais M.R.C.L, estava desaparecida desde o dia 29 de junho, mas o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) somente no dia 4 de julho. Ele foi detido no município de Serrolândia, em Pernambuco.

O titular da Promotoria de Justiça de Campos Sales, Tadeu Furtado de Oliveira Alves, denunciou Natanael por:

Homicídio qualificado;

Ocultação de cadáver;

Prática de crimes sexuais.

Conforme o MPCE, o suspeito se relacionava com a mãe da vítima desde 2021, e cometeu diversos crimes contra a enteada, incluindo:

Importunação sexual;

Exploração sexual;

Prática de atos libidinosos.

Entenda o caso

O suspeito confessou que, no dia 29 de junho, aproveitou que a mãe de M.R.C.L saiu de casa e ofereceu dinheiro para a jovem, em troca de favores sexuais. No entanto, os dois tiveram uma discussão e ele a matou asfixiada com uma corda.

Para simular uma fuga da jovem, ele pegou as roupas dela e levou o corpo para um matagal em Sítio Baixio. Na área, cobriu a jovem, já morta, com capas do banco do carro e ateou fogo. Além disso, o MPCE afirmou que há sinais de esquartejamento do corpo, pois membros, tronco e cinzas foram encontrados no raio de 3 metros.

Após ser detido, no dia 4 de julho, ele tentou tirar a própria vida na viatura e confessou os crimes no hospital.

"A prática do homicídio se deu com cinco qualificadoras: por motivo fútil, por asfixia, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, contra mulher em razão do sexo feminino e contra menor de 14 anos. O homicídio é conexo com os crimes de importunação sexual, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável e ocultação de cadáver", detalhou o MPCE.