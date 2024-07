Advogados são alvo de operação do MPCE em Itapajé, no interior do Estado

Um grupo de advogados atuantes no município de Itapajé, no interior do Ceará, é alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará, deflagrada nesta quinta-feira (18). Eles são investigados pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos, uso de documentos falsos e patrocínio infiel, que é quando o advogado, ao invés de proteger, prejudica a pessoa que o contratou

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra dois alvos em endereços de Itapajé e Fortaleza e no município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos na operação, denominada "Forger".

A operação foi deflagrada para apurar fatos relatados pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapajé acerca de possíveis ilícitos praticados em ações judiciais que tramitaram naquele órgão.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) para um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.

Irregularidades em processos cíveis

Após diligências do MPCE, foram constatadas irregularidades em processos cíveis. Em um dos casos, por exemplo, uma ação foi protocolada em nome de uma pessoa que havia falecido quase um ano antes da data colocada na procuração.

Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados.

Os mandados de busca e apreensão foram deferidos pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquéritos de Sobral. A operação do MPCE contou com apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Estado do Ceará e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Paraná.