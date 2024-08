Motorista desvia ônibus para entrada da 10ª Região Militar para pedir socorro durante assalto

Um motorista de ônibus conseguiu se livrar de uma ação criminosa ao desviar a rota e subir com o veículo na rampa de acesso ao Comando da 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o motorista foi alvo de ameaças praticadas por três adolescentes. Com eles foi apreendida uma faca.

O veículo seguia a linha 011 Circular I/Centro. Segundo a PMCE, o motorista do veículo afirmou que os adolescentes estavam "ameaçando para que um passageiro, em situação de rua, desembarcasse sem o pagamento da passagem". O Comando da 10ª RM, porém, informou que o motorista desceu do veículo informando estar ocorrendo um assalto.

A abordagem do trio teve início nas proximidades da avenida Alberto Nepomuceno.

Em nota, o Sindiônibus afirmou que "nenhum passageiro teve seus pertences roubados e todos puderam embarcar em outros coletivos durante a operação".

O que aconteceu?

Conforme a PM, por volta das 6h20, os policiais foram acionados pela população "informando que um ônibus estava sendo assaltado". Os PMs localizaram o veículo em frente ao quartel, "onde os sentinelas do exército abordaram o trio que estava armado com uma faca".

O Comando da 10ª Região Miltiar informou que, ao perceber a ação do motorista, de imediato, a guarnição de serviço do Exército cercou o ônibus. Logo em seguida, soldados mandaram que os passageiros descessem, e identificaram três pessoas como suspeitas.

Prontamente, uma viatura do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar, que estava fazendo patrulhamento de rotina, chegou ao local e assumiu a ocorrência. Os policiais colheram depoimentos do motorista do ônibus e dos passageiros e conduziram os adolescentes.

O trio e a faca apreendida foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi feito Ato Infracional análogo ao crime de ameaça.

Ônibus voltou a circular normalmente

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o ônibus envolvido na ocorrência voltou a operar às 8h44min, após sair da delegacia e passar na garagem. O órgão ressaltou ainda que não houve feridos na abordagem.

Já sobre a atitude do motorista de buscar socorro, a Etufor acrescentou que os profissionais são orientados, em casos de assalto, a parar o veículo e abrir as portas.

Apesar da ocorrência, o Sindiônibus ressaltou que têm sido implementadas medidas para garantir a segurança nos coletivos, como a "Parada Segura", da Prefeitura de Fortaleza, e a "Segurança no Ponto", do Governo do Ceará.

"A atuação da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que realizam abordagens e vistorias com base em informações estratégicas, também tem contribuído para a redução da criminalidade, com prisões de criminosos. O Sindiônibus continuará colaborando com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social [SSPDS] para adotar medidas preventivas eficazes", informou a empresa.