Idoso suspeito de arremessar e matar filhote de gato no interior do Ceará é morto a tiros

O homem de 76 anos preso por maus-tratos a animais, na última sexta-feira (7), foi morto com disparos de arma de fogo na noite desse domingo (9). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o homicídio doloso registrado no município de Solonópole.

O crime ocorreu em uma residência particular, no bairro Conjunto Cohab. A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

Segundo a SSPDS, a investigação do caso está a cargo da Delegacia Municipal de Solonópole.

Homem confessou que matou animal

A Polícia recebeu vídeo do suspeito por matar o filhote de gato arremessando o animal no chão, na última sexta-feira.

Ao se deslocarem até o endereço do suspeito, equipes da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar (2ªCIA/9ºBPM) encontraram o homem que aparecia nas imagens.

Segundo informações da PMCE, ele confessou o ato e, no local, os agentes viram o animal, que não resistiu aos ferimentos.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Quixadá, onde ficou à disposição da Justiça.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações da morte do homem repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

