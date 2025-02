Homem é assassinado ao lado de shopping em Fortaleza e lojas do estabelecimento fecham as portas

Um homem foi assassinado a tiros, ao lado do Shopping Via Sul, localizado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, por volta de 12h deste sábado (1º). Devido ao medo, responsáveis pelas lojas do estabelecimento fecharam as portas.

A vítima foi morta em cima de uma faixa de pedestres, na Rua Ministro Abner de Vasconcelos. Clientes e funcionários do shopping pensaram que se tratava de um assalto, ao ouvirem os disparos. Dezenas de lojas fecharam as portas por alguns minutos, segundo testemunhas.

O Shopping Via Sul emitiu nota em que informa que "o incidente ocorreu em via pública e que as autoridades competentes já estão no local". "O shopping está prestando toda a colaboração às investigações e segue com o seu funcionamento normal", completa.

Legenda: Polícia Militar e Perícia Forense estiveram no local do homicídio Foto: Reprodução

Em nota, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que está em diligências e que a vítima ainda não foi identificada formalmente.

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a um homicídio doloso registrado, neste sábado (1º), no bairro Sapiranga - Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. A vítima, um homem ainda não identificado formalmente, morreu após ser lesionada com disparos de arma de fogo em via pública. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram ao local. A ocorrência está em andamento.", diz o comunicado.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181 ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, número pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, além do site do serviço 181, por meio deste link.