Dois acusados seriam julgados nesta semana, mas uma atualização de sistema fez o adiamento ocorrer
Clientes e funcionários do shopping pensaram que se tratava de um assalto, ao ouvirem os disparos de arma de fogo
Feridos foram socorridos por populares. Um veículo suspeito foi apreendido pela Polícia
Ele estava com um revólver calibre 38
A reportagem obteve documentos indicando que a 'Gangue da Piçarreira' foi responsável por intensificar o tráfico de drogas na região
Ele estava foragido e era considerado de alta periculosidade
O homem foi detido em flagrante por porte ilegal
Um das vítimas possui passagem na Polícia pelo crime de ameaça
Equipamento funcionará 24 horas
Moradores registraram um helicóptero da Ciopaer sobrevoando o local e viaturas da PM transitando pelas ruas do bairro