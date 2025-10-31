Diário do Nordeste
Foto da chacina da Sapiranga

Segurança

Primeiro júri de acusados da Chacina da Sapiranga é adiado pela Justiça do Ceará

Dois acusados seriam julgados nesta semana, mas uma atualização de sistema fez o adiamento ocorrer

Redação 12 de Agosto de 2025
Polícia Militar e Perícia Forense estiveram no local do homicídio

Segurança

Homem é assassinado ao lado de shopping em Fortaleza e lojas do estabelecimento fecham as portas

Clientes e funcionários do shopping pensaram que se tratava de um assalto, ao ouvirem os disparos de arma de fogo

Redação 01 de Fevereiro de 2025
Forças de Segurança foram acionadas ao local do ocorrido

Segurança

Tiroteio deixa seis pessoas feridas na Sapiranga, em Fortaleza

Feridos foram socorridos por populares. Um veículo suspeito foi apreendido pela Polícia

Redação 21 de Abril de 2023
Michelle Bolsonaro participou de encontro com apoiadoras de Jair Bolsonaro em Igreja evangélica no bairro Sapiranga

Eleições 2022

Suspeito de atirar em Igreja de Fortaleza antes da chegada de Michelle Bolsonaro é preso

Ele estava com um revólver calibre 38

Redação 15 de Outubro de 2022
foto helene tráfico faccao

Segurança

Droga transportada em veículos novos e expulsões de moradores; o esquema de tráfico na Sapiranga

A reportagem obteve documentos indicando que a 'Gangue da Piçarreira' foi responsável por intensificar o tráfico de drogas na região

Emanoela Campelo de Melo 12 de Julho de 2022
fotografia

Segurança

Terceiro suspeito de ordenar chacina da Sapiranga é preso tentando praticar outro homicídio

Ele estava foragido e era considerado de alta periculosidade

Redação 26 de Junho de 2022
armas e munições apreendidas pela Polícia disposta no capô de uma viatura do BPChoque

Segurança

Polícia prende jovem e apreende três armas de fogo e 70 munições no bairro Sapiranga, em Fortaleza

O homem foi detido em flagrante por porte ilegal

Redação 24 de Janeiro de 2022
sapiranga

Segurança

Duas pessoas são baleadas em comércio no bairro Sapiranga, em Fortaleza

Um das vítimas possui passagem na Polícia pelo crime de ameaça

Matheus Facundo 06 de Janeiro de 2022
Plataforma dará apoio em monitoramento de segurança da região

Segurança

Após chacina, Polícia monta base no bairro Sapiranga com câmeras de calor para monitoramento

Equipamento funcionará 24 horas

João Lima Neto 27 de Dezembro de 2021
Helicóptero da Ciopaer sobrevoando o bairro Sapiranga, em Fortaleza, onde aconteceu uma chacina que vitimou seis pessoas

Segurança

Novo tiroteio na Sapiranga: jovem com pistola municiada é preso; relação com chacina é investigada

Moradores registraram um helicóptero da Ciopaer sobrevoando o local e viaturas da PM transitando pelas ruas do bairro

Itallo Rocha 26 de Dezembro de 2021
