Após chacina, Polícia monta base no bairro Sapiranga com câmeras de calor para monitoramento

A chacina no bairro Sapiranga motivou as forças de segurança do Ceará a adotarem novas estratégias de vigilância na região. O Batalhão de Prevenção Especializada (BPEsp) instalou, nesta segunda-feira (27), uma plataforma de monitoramento com alta tecnologia.

Seis pessoas, com idades entre 15 e 26 anos, foram baleadas e mortas na madrugada de sábado (25) no bairro. Dez pessoas foram capturadas suspeitas de envolvimento na ação criminosa.

O comandante do BPEsp, major Messias Mendes, explicou que a base de vigilância funcionará 24 horas. O objetivo é aproximar a população das forças de segurança e gerar um ambiente de paz.

Messias Mendes Major da Polícia Militar Além da presença da Polícia, ela vem com uma tecnologia de ponta. Tem 13 câmeras, duas câmeras térmicas. Elas também conseguem ter um alcance profundo. A gente consegue visualizar a placa de um veículo em até 1 quilômetro

Segundo o comandante do BPEsp, uma van da Polícia — com menos recursos tecnológicos — já realizava segurança da região. Devido à chacina, a Polícia resolveu mudar as estratégias.

Legenda: Van da Polícia já atuava no bairro Sapiranga Foto: Arnaldo Araújo/SVM

"A base não chega sozinha. É fruto de uma estratégia feita pelo BPEsp e consiste na visita aos moradores e comerciantes, acompanhamentos de vítimas de violência, serviço de orientação e suporte, entre outras ações. Tudo isso gera um clima de confiança entre Polícia e comunidade", concluiu o Major Messias Mendes.