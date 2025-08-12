Primeiro júri de acusados da Chacina da Sapiranga é adiado pela Justiça do Ceará

O primeiro júri dos membros de facção criminosa acusados pela Chacina da Sapiranga foi adiado para o dia 18 de setembro, devido a uma atualização de sistema eletrônico. O julgamento estava marcado para esta próxima quinta-feira (14), com os réus Nilson Lima Nogueira Filho e Vinicíus Rian Inácio da Silva.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou que "o julgamento estava inicialmente designado para o dia 14 de agosto, mas foi reagendado, devido à necessidade de atualização no sistema eletrônico utilizado para a tramitação dos processos".

O júri vai ser conduzido pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza. No total, 22 pessoas serão julgadas por participação na morte de cinco pessoas na noite de Natal do dia 25 de dezembro de 2021.

A sentença de pronúncia, que confirmou os acusados no banco dos réus foi proferida em setembro de 2024. Os 22 homens chegaram a recorrer ao 2º Grau do TJCE, mas a decisão foi mantida.

Vão a júri:

André Soares Júnior, o 'Loirinho';

Alessandro Vieira da Silva

Antônio Gabriel Sousa da Silva, o 'Gabiru';

Charles Dantas Oliveira

Eduardo José do Nascimento, o 'Carioca';

Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, o 'Bombado';

Gabriel Sousa Freitas, o 'Biel';

Israel Silva Ferreira

Jeandson Nunes Bento dos Santos, o 'Toin';

João Ricardo Sousa da Silva, o 'JR';

João Victor Aguiar de Sousa, o 'Tito';

José Ivan Alves da Silva Filho

Kaique de Sousa Domingos

Mateus Aguiar de Sousa

Mateus Acelino da Silva, o 'Malagueta';

Miguel Sousa da Silva, o 'Miguelzinho';

Nilson Lima Nogueira Filho, o 'Berinjela';

Raí Cesar Silva Araújo, o 'Jogador';

Thiago Farias de Lima, o 'Guaiúba';

Tiago Pereira Mendes, o 'Cara de Pizza';

Vinicius Rian Inácio da Silva

Yuri Marques Bento, o 'Berre'.

Relembre como foi a chacina

Na madrugada de 25 de dezembro de 2021, dezenas de pessoas se confraternizavam no Campo do Alecrim, na Sapiranga, quando foram surpreendidas por tiros. Morreram André Alexandre Rodrigues, Israel da Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto. Outras seis pessoas ficaram feridas

'Das Facas', 'Jogador' e 'Bombado' são apontados pela Polícia como líderes criminosos locais e como os mandantes da matança. Conversas pelas redes sociais mostraram que o trio se preocupava em ser preso e, no dia seguinte à Chacina, já planejava novas mortes.

O Ministério Público afirmou, na denúncia, que os crimes foram praticados por motivo torpe e com dinâmica que dificultou a defesa das vítimas, já que "estas foram surpreendidas por um ataque massivo com uma grande quantidade de executores fortemente armados".

"Os acusados ainda realizaram os homicídios com emprego de arma de fogo de uso restrito. Em cotejo com as provas até aqui colhidas, torna-se evidente que todos os acusados tinham conhecimento de que dentre as armas utilizadas pelos membros da "Tropa do 2R", notadamente um de seus líderes, Raí ("Jogador") se valia de um fuzil, armamento de guerra, classificado como de uso restrito", descreveu o MPCE.