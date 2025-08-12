Diário do Nordeste
Homem condenado por estuprar e engravidar cunhada adolescente é preso em Icó

A violência sexual acontecia quando a mãe da vítima não estava próximo

Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra jovem encolhida em sofrimento, sentada em sofá, ilustrando adolescente de 13 anos estuprada e engravidada por cunhado no Ceará
Legenda: Violência foi descoberta e denunciada por mãe da jovem
Foto: Thomas Andre Fure/Shuttertsock

Um homem, de 43 anos, condenado por estuprar a própria cunhada, uma adolescente de 13 anos, foi preso pela Polícia Civil nessa segunda-feira (11) em Icó, na região Sul cearense. Na época do crime, a jovem acabou engravidando em decorrência da violência sexual.

Segundo informações da corporação, o suspeito passou a ser investigado pelo caso em julho de 2018, quando a vítima tinha 13 anos. As apurações indicaram que a violência sexual acontecia quando a mãe da adolescente não estava próximo

Na época, a genitora descobriu o crime e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o fato, então o homem passou a ser alvo de inquérito.

Condenado a 24 anos e sete meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, ele foi localizado e preso nessa segunda-feira, por equipes da 2ª Seccional de Interior Sul em Juazeiro do Norte com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Icó. 

 

