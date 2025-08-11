Homem é morto com 8 tiros em Granja, no interior do Ceará; ele levava uma criança no tanque da moto

Um homem foi morto após ser alvejado com 8 tiros na manhã desta segunda-feira (11) no município de Granja, no interior do Ceará. Ele estava com uma criança no tanque da moto no momento do ataque.

Segundo as investigações, Romário Rodrigues, de 31 anos, foi executado após ser surpreendido por dois homens armados que efetuaram os disparos enquanto ele estava em uma motocicleta, em frente à sua residência.

Romário, também conhecido como R2, havia ido pegar a enteada para levá-la à escola quando os homens apareceram na rua da Cachoeira, na comunidade Boca do Acre, no bairro São Pedro. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos que, segundo relatos, estavam escondidos em uma oficina próxima aguardando Romário passar pelo local.

Nas imagens, é possível perceber que a arma de um dos suspeitos falhou inúmeras vezes antes de outro homem chegar e disparar diretamente no pescoço de Romário. A criança não foi atingida pelos disparos.

Veja também Segurança Fuzileiro naval é preso por planejar e executar morte de idoso após briga de trânsito no Ceará

Investigação

A Polícia Militar foi acionada e encontrou cerca de 7 cápsulas de balas no local. Segundo a Perícia foram encontradas 8 perfurações a bala no corpo da vítima.

As investigações continuam, com equipes realizando buscas pelos suspeitos do crime. Segundo a Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Romário tinha antecedentes criminais, incluindo homicídio doloso, roubo e integração a organização criminosa. A Delegacia de Granja é a responsável pelo caso.