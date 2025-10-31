Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Momento dos tiros

Segurança

Homem é morto com 8 tiros em Granja, no interior do Ceará; ele levava uma criança no tanque da moto

A vítima, Romário Rodrigues, de 31 anos, era suspeito de liderar um grupo criminoso na região

Lucas Monteiro 11 de Agosto de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Prefeitura de Granja abre inscrições para seleção pública nesta sexta-feira (21)

Papo Carreira

Prefeitura de Granja abre inscrições para seleção pública nesta sexta-feira (21); veja detalhes

Vagas são destinadas para criação de cadastro reserva

Redação 20 de Março de 2025
Antônio José da Costa foi encontrado morto aos 23 anos, após ser abordado por uma composição da Polícia Militar

Segurança

CGD mantém demissão de dois PMs acusados de matarem jovem em ação policial no Interior do Ceará

Um terceiro PM, acusado de omissão no caso, teve a punição de permanência disciplinar de 10 dias mantida. Processo tramita sob sigilo de justiça, na esfera criminal

Redação 20 de Fevereiro de 2025
Corpo de Bombeiros durante retirada de caminhão de dentro de açude

Segurança

Corpo de piauiense é resgatado por bombeiros em caminhão dentro de açude no Ceará

Mergulhadores entraram em reservatório para auxiliar buscas

Redação 19 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Granja?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Granja?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Viatura pcce. Homem suspeito de matar companheira grávida é preso no Interior do Estado

Segurança

Suspeito de matar companheira grávida é preso no Interior do Ceará

Rapaz, que estava foragido, foi capturado em município a cerca de 44 quilômetros de onde aconteceu o crime

Redação 12 de Setembro de 2024
Aníbal Arruda

PontoPoder

Morre Aníbal Arruda, ex-professor da UFC, pai do deputado Romeu Aldigueri e do prefeito de Granja

Velório acontecerá em Fortaleza e na cidade de Granja, na Região Norte do Ceará

Redação 29 de Abril de 2024
Uma academia no Município de Granja foi fechada, por ordem judicial

Segurança

Operação contra facção no Interior prende 12 suspeitos, fecha academia e apreende veículos de luxo

Entre os suspeitos detidos, está um casal que realizaria lavagem de dinheiro em uma academia e em uma loja de roupas e acessórios

Redação 04 de Abril de 2024
1 2 3