A vítima, Romário Rodrigues, de 31 anos, era suspeito de liderar um grupo criminoso na região
Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo
Vagas são destinadas para criação de cadastro reserva
Um terceiro PM, acusado de omissão no caso, teve a punição de permanência disciplinar de 10 dias mantida. Processo tramita sob sigilo de justiça, na esfera criminal
Mergulhadores entraram em reservatório para auxiliar buscas
Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos
Veja resultado da votação
Rapaz, que estava foragido, foi capturado em município a cerca de 44 quilômetros de onde aconteceu o crime
Velório acontecerá em Fortaleza e na cidade de Granja, na Região Norte do Ceará
Entre os suspeitos detidos, está um casal que realizaria lavagem de dinheiro em uma academia e em uma loja de roupas e acessórios