Corpo de piauiense é resgatado por bombeiros em caminhão dentro de açude no Ceará

O corpo de um piauiense foi localizado dentro de um veículo que caiu em um açude no município de Granja (CE) — cerca de 253 km de Fortaleza. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão sofreu a queda no reservatório na madrugada de sexta-feira (18).

Populares acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de Sobral, pelo número 190, após ouvir o barulho da queda. Em seguida, o Ciops enviou o Corpo de Bombeiros ao local.

Veja vídeo:

Após uma busca subaquática, se localizou o corpo submerso preso às ferragens de um caminhão, a cerca de quatro metros de profundidade.

Em seguida, com o auxílio do kit de desencarceramento e uma ferramenta Hooligan, se resgatou o corpo do condutor do veículo de 40 anos e com Registro Geral (RG) do Estado do Piauí.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Perícia Forense do Ceará (Pefoce), um barco de um morador e um caminhão com guindaste também foram utilizados nas buscas.

A causa do acidente e da morte da vítima não foram divulgadas pelas forças de segurança.