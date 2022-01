Polícia prende jovem e apreende três armas de fogo e 70 munições no bairro Sapiranga, em Fortaleza

Um jovem, de 19 anos, foi preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (24), por porte ilegal de três armas de fogo e 70 munições no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

Cláudio Wenny Silva de Souza foi detido durante uma diligência realizada por uma equipe do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), que foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos.

O suspeito portava uma pistola calibre 9mm, 21 munições do mesmo calibre, além de um revólver calibre 38mm, um carregador de pistola com 18 munições e nove munições calibre 38mm foram encontradas. Segundo informações das autoridades, mais uma arma foi apreendida com o jovem.

Ele foi encaminhado para o 34º Distrito Policial (DP), no Centro de Fortaleza, onde foram realizados os procedimentos sobre o ocorrido. Cláudio Wenny Silva foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O procedimento foi transferido para o 26º Distrito Policial (DP), unidade que dará prosseguimento às investigações. O homem encontra-se à disposição da Justiça.

