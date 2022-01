Policial militar de folga atira em educador físico durante discussão em Cascavel

O profissional de educação física Matheus Lima, de 26 anos, foi baleado por um policial militar, na madrugada desse domingo (23), durante uma discussão no fim de uma festa na Praia de Barra Nova, município de Cascavel, no Litoral Leste do Ceará.

O agente de segurança, que não foi identificado, apresentou-se voluntariamente, nesta segunda-feira (24), à Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz. Em depoimento, ele, que estava de folga, relatou que participava do evento com a esposa, quando ela se desentendeu com outra mulher "por causa de ciúmes". Com a briga, seguranças do local intervieram na confusão.

Aos investigadores, o PM contou que foi nesse momento que Matheus Lima interferiu na situação, agredindo-o com "um soco" no rosto. O educador físico, segundo o policial, teria continuado a investida mesmo após ele avisar estar portando uma arma. Em seguida, o agente efetuou um disparo contra o jovem. À Polícia Civil, ele justificou "ter atirado para que as agressões fossem cessadas".

Uma testemunha, que não quis se identificar, relatou ao Sistema Verdes Mares que o PM teria agredido um dos seguranças do local e por isso Matheus Lima teria se aproximado da confusão, na intenção de acalmar a situação. Ela disse que não chegou a ver o educador bater no agente e também não ouviu ele dizer estar armado ou declarar ser policial.

Ainda segundo a pessoa que presenciou o fato, o PM também chegou a atirar contra um dos seguranças, o atingido no pé.

Após efetuar o disparo, o policial militar saiu do local para "resguardar a integridade" dele, conforme relatou à Polícia Civil. A testemunha confirmou a informação.

Estado de saúde da vítima

Matheus Lima foi atingido na região da virilha, especificamente nos testículos, e, conforme um familiar, o médico que atendeu ele informou que o disparo foi realizado pelas costas. Ainda segundo o parente, o profissional de educação física foi atingido após já ter se afastado da confusão.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, onde foi submetida a duas cirurgias e está internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O familiar revelou que ela está com estado de saúde estável, consciente, e que o ferimento não provocará sequelas no sistema reprodutor.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil pela família de Matheus Lima sobre o caso.

VCrepórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.