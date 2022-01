Suspeito de matar o próprio irmão é preso em Redenção, no Interior do Ceará

Um homem suspeito de homicídio contra o próprio irmão foi preso no município de Redenção, no Maciço de Baturité, nesse domingo (23). A prisão ocorreu momentos após o crime, em ação realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Após receber golpes de faca, a vítima, um homem de 49 anos, foi a óbito em uma residência no bairro Alto da Bela Vista. De acordo com informações da PMCE, o suspeito, que seria o irmão da vítima, teria desferido os golpes após um desentendimento.

O suspeito do crime foi identificado como Antônio Bezerra Fernandes Junior, de 55 anos. Ele foi localizado pela Polícia nas proximidades do cemitério do Município. Com ele, foi encontrada uma faca, que teria sido a arma utilizada no crime.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Baturité, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso.