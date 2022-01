Polícia Civil apreende quarto suspeito de envolvimento no homicídio de escrivão em Caucaia

A Polícia Civil apreendeu, no último sábado (22), um adolescente de 15 anos suspeito de envolvimento na morte do escrivão Edson Macedo, de 41 anos, assassinado no último dia 8 de janeiro, em Caucaia. Ao todo, quatro homens já foram localizados, mas um segue foragido.

O menor de idade foi localizado em Caucaia, por força de um mandado de busca e apreensão através das equipes da 11ª Delegacia e do Núcleo Operacional do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A apreensão do novo suspeito ocorreu três dias após a Polícia Civil prender o terceiro homem que participou do homicídio. Edvan da Silva Rodrigues, o "Van", de 21 anos, foi detido na quarta-feira (19), também em Caucaia.

Conforme as investigações, Edvan foi um dos alvos que possuía "ligação direta com o crime registrado no dia 8 de janeiro, quando ele e outros suspeitos mataram com disparos de arma de fogo o servidor". No dia, o escrivão trocou tiros com homens dentro de sua propriedade, que supostamente poderiam estar usando entorpecentes.

Quinto suspeito continua foragido

Mesmo com as três prisões e uma apreensão, as Forças de Segurança do Ceará seguem em diligências em Caucaia buscando capturar outro foragido com envolvimento nessa ação criminosa, Carlos Roberto Oliveira da Silva (18), conhecido como “Fazendeiro”.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que o suspeito já respondeu a distintos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo, durante a adolescência.