Terceiro suspeito de assassinar escrivão da Polícia Civil do Ceará é preso em Caucaia nesta quarta

Seis dias após a prisão do segundo suspeito de participar da morte do escrivão de Polícia Civil do Ceará (PCCE), mais um envolvido no assassinato foi encarcerado nesta quarta-feira (19). Edvan da Silva Rodrigues, de 21 anos, foi alvo da ação de agentes da PCCE mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, em Caucaia, na Área Integrada de Segurança 11 do Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais da PCCE realizaram o trabalho de localizar e prender o suspeito do crime que vitimou o escrivão identificado como Edson Silva Macedo, 41 anos, realizado no último dia 8, em Caucaia.

A captura do suspeito, conhecido como "Van", também contou com o apoio de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Durante a prisão, Edvan, que estava foragido desde o segundo sábado do mês, não resistiu aos policiais.

Legenda: Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o escrivão teve sua propriedade invadida e foi tirar satisfação com os criminosos Foto: Divulgação

Apesar de não ter antecedentes criminais, a SSPDS detalha que Edvan foi um dos alvos que possuia "ligação direta com o crime registrado no dia 8 de janeiro, quando ele e outros suspeitos mataram com disparos de arma de fogo o servidor". No dia, o escrivão tricou tiros com homens dentro de sua propriedade, que supostamente poderiam estar usando entorpecentes.

SSPDS "“Van” foi conduzido até ao DHPP, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio em seu desfavor foi cumprido. Com isso, sobe para três o número de envolvidos capturados. As diligências pela região da Caucaia continuam".

Foragido

Mesmo com as três prisões, as Forças de Segurança do Ceará seguem em diligências na Caucaia buscando capturar outro foragido com envolvimento nessa ação criminosa, Carlos Roberto Oliveira da Silva (18), conhecido como “Fazendeiro”.

O órgão explica que o suspeito já respondeu a distintos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo, durante a adolescência. Desde o dia 8, segue foragido.

Legenda: Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local do crime e iniciaram as buscas para identificar e localizar os responsáveis pela morte do escrivão Foto: Darley Melo

Para realizar denúncias

Para realizar denúncia é possível entrar em contato com o número de telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. Também estão disponíveis os números: 181, o Disque-Denúncia, ou (85) 3101-0181, número de WhatsApp que recebe mensagens, áudios, vídeos e fotografias. O sigilo e o anonimato são garantidos