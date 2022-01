Policial civil é morto a tiros dentro de uma casa em Caucaia

Um escrivão da Polícia Civil do Ceará foi morto a tiros na noite deste sábado (8), na Rua Canaã, bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia. Ninguém foi preso pelo homicídio.

De acordo com policiais militares que estiveram no local do crime, o escrivão Edson Silva Macedo, 42, anos, era lotado no 20º DP (Maracanaú). Ele possuía uma casa para alugar em Caucaia, mas o imóvel estava desocupado.

Conforme a Polícia, ele soube que a residência estava sendo usada por criminosos e, na noite deste sábado foi ao local verificar. Ao chegar na casa, foi surpreendido pelos atiradores e acabou morto. Ainda não há informações de quantas pessoas participaram do crime.

Dentro do imóvel foram encontrados cápsulas de pistola calibres .40 e 380. O corpo do policial estava na sala da casa. Um dos tiros atingiu a nuca do escrivão. Uma das hipóteses levantadas preliminarmente pela Polícia é a de que ele entrou pela frente da casa e os suspeitos chegaram pelos fundos.

Policiais militares do 12º Batalhão (Caucaia) iniciaram as buscas na região para identificar os responsáveis pelo crime. O caso será investigado pela equipe da Delegacia Metropolitana de Caucaia.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR