Assaltantes invadem farmácia e rendem funcionários em Fortaleza; veja vídeo

Três homens invadiram uma farmácia localizada no bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite desse sábado (22), por volta das 21h30, instantes antes do estabelecimento fechar. Os assaltantes renderam dois funcionários que trabalhavam no local.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação. Nas imagens é possível perceber que os homens cobrem parte do rosto com camisas enquanto ordenam que os funcionários fiquem com as mãos para o alto. Do lado de fora, um motorista em um carro branco dava apoio à ação criminosa.

VEJA AS IMAGENS:



A reportagem apurou que a quadrilha chegou a roubar outras farmácias no mesmo dia. "Nós soubemos que eles já vinham assaltando desde o Maracanaú, fizeram várias vítimas", disse um trabalhador, que terá sua identidade preservada.

Do estabelecimento na Vila Manoel Sátiro, os suspeitos levaram cerca de R$ 500 e um aparelho celular. No momento do roubo não havia clientes na loja. Ninguém ficou ferido.

CRIMES FREQUENTES

Uma das vítimas disse ao Diário do Nordeste que não chegou a ver arma de fogo em posse do trio: "Eles se tremiam durante o assalto. Isso me fez achar que são adolescentes. Aqui já fomos assaltados outras vezes", recorda.

O funcionário informou que aguarda contato com o proprietário para registrar Boletim de Ocorrência na delegacia da região. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acerca do caso, mas não recebeu posicionamento até a publicação desta matéria.