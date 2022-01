Idoso é preso com 360 munições de armas de fogo no Interior do Estado

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na posse de 360 munições de armas de fogo, no Município de Antonina do Norte (a cerca de 470 km de distância de Fortaleza), na última sexta-feira (21).

A Polícia recebeu uma denúncia que havia armas de fogo e munições em uma residência, e uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) foi deslocada para a Rua Santo Antônio, no Centro.

Francisco de Matos Arrais, 71, permitiu a entrada dos policiais militares no imóvel, onde foram encontradas 360 munições de calibres diversos e materiais para fabricação das munições. O suspeito confessou que comercializava as munições.

O homem foi levado à Delegacia Municipal de Crato, da Polícia Civil do Ceará (PCCE) onde foi autuado pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo - com base no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento.

Legenda: Na residência, foram encontradas 360 munições de calibres diversos e materiais para fabricação das munições Foto: Divulgação/ PMCE

Confira a lista do material apreendido:

30 munições de calibre 32;

104 munições de calibre 28;

22 munições de calibre 36;

113 espoletas;

26 estojos vazios de calibre 16;

100 estojos vazios de calibre 28;

140 estojos vazios de calibre 36;

123 estojos vazios de calibre 9.1;

13 estojos vazios calibre 12;

diversos estojos de pólvora;

14 unidades de pólvora;

145 kg de chumbo granulado.