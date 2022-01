PM prende suspeito de estuprar adolescente durante aniversário no Cariri

Suspeito de estuprar uma adolescente em festa de aniversário em Juazeiro do Norte, no Cariri, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). O homem de 41 anos teria participação no crime de estupro ocorrido no último domingo (16).

A Polícia foi acionada por meio de denúncia. Conforme a apuração policial, o suspeito havia sido convidado por terceiros para a festa de aniversário da vítima, uma adolescente de 17 anos. Ele estava bebendo na chácara onde ocorria a celebração.

Em determinado momento, convidados da festa arrombaram a porta de um quarto, após observarem que o suspeito estava sem roupas no cômodo, deitado sobre a vítima, que dormia.

O suspeito foi autuado por estupro e conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Um inquérito policial foi instaurado e transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações passando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3102-1102, da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o Whatsapp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.