Motorista de aplicativo é assaltada, persegue suspeito e bate carro em casa no Centro de Fortaleza

Uma motorista de aplicativo foi assaltada durante parada na avenida Domingos Olímpio, neste domingo (16). Após o crime, ela resolveu perseguir o suspeito. Durante trajeto, em contramão na rua Barão de Aratanha, a condutora acabou colidindo o carro em uma casa. O homem foi detido na rua Jaime Benévolo pela população.

O caso aconteceu por volta das 14h. Segundo moradores da região, a motorista andava com um casal no carro. Com acidente, a mulher teve um ferimento na perna e o homem sofreu uma pancada no nariz. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou os primeiros socorros aos feridos. Testemunhas afirmaram que a motorista não se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que estavam patrulhando a região encontraram Vicente Bernardo Filho, de 28 anos, detido no local por moradores da região.

O homem foi preso em flagrante com o aparelho celular da motorista de aplicativo e conduzido para o 11º Distrito Policial, no bairro Panamericano, onde foi instaurado o procedimento cabível.

O Diário do Nordeste tentou contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), sobre a colisão, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.