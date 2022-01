Pai é preso por suspeita de agredir a própria filha com uma corda, no Interior do Ceará

Um homem de 32 anos foi preso, nesta sexta-feira (14), por suspeita de agredir a própria filha com uma corda, em Pereiro, no Interior do Ceará. A idade da criança ainda não foi confirmada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o caso foi registrado, em Boletim de Ocorrência, por um conselheiro tutelar na Delegacia Regional de Jaguaribe, na segunda-feira (10).

Após denúncia, a autoridade policial solicitou um mandado de prisão preventiva contra o homem. Em seguida, o suspeito foi localizado e conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu.

Na unidade policial, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de lesão corporal dolosa mediante violência doméstica e maus-tratos. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à SSPDS e aguarda retorno.

VCrepórter Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.