Um motorista atropelou uma pessoa e colidiu contra outro carro, que estava estacionado, neste domingo (16), no bairro Meireles em Fortaleza. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Uma câmera de segurança próxima ao local flagrou o momento.

Motorista atropela suspeito de roubo e colide com veículo estacionado em Fortaleza https://t.co/QiyTHc2JtQ pic.twitter.com/xj0AOxD7L2 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 17, 2022

Segundo o motorista que conduzia o automóvel causador do incidente, que não quis se identificar, ele estava entrando no carro, que estava estacionado na Rua Ana Bilhar, quando foi abordado e teve o celular roubado por um homem. Em seguida, o condutor decidiu perseguir o suspeito e acabou o atropelando.

Um veículo que estava no outro lado da via foi atingido no trajeto. O proprietário dele, que estava no interior do carro no momento do impacto, ficou ferido.

Nas imagens é possível observar que, após atropelar o indivíduo, o homem desembarca do carro e tenta confrontá-lo, mas ele sai do local mancando. Enquanto isso, um funcionário do prédio próximo sai e ajuda o motorista do fusca, que fica preso no automóvel após a colisão.

Edmilson Pereira Xavier porteiro "Fiquei sem poder sair [do veículo], por que não consegui abrir a porta do motorista. Saí pelo outro lado [a porta do carona]"

Segundo ele, após abordar o homem atropelado, o motorista voltou a embarcar no automóvel e persegui-lo.

"Ele [motorista] não conversou comigo. Em momento nenhum ele deu atenção a minha pessoa, que estava no carro. Ele desceu do carro e foi falar com a pessoa que ele atropelou. Essa pessoa sai e ele entra no carro novamente e sai em perseguição", relata.

Uma equipe do Samu foi acionada para atender o condutor do fusca e constatou que ele tinha apenas escoriações leves. A vítima preferiu não ser encaminhada para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa atropelada.

A Polícia Militar também foi até o local. O motorista ferido fez um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Também no domingo, aconteceu um caso semelhante na avenida Domingos Olímpio. Uma motorista de aplicativo foi assaltada e resolveu perseguir o suspeito. Durante trajeto, em contramão na rua Barão de Aratanha, a condutora acabou colidindo contra uma casa. O homem foi detido na rua Jaime Benévolo pela população.

VCrepórter

