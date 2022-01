Grupo interestadual é preso ao tentar aplicar golpe de R$ 150 mil em loja de eletrônicos na Capital

Uma quadrilha interestadual suspeita de aplicar golpes em lojas de aparelhos eletrônicos de luxo foi interceptada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Fortaleza, na última quinta-feira (20). Quatro suspeitos foram presos em flagrante, no momento em que causariam um prejuízo de R$ 150 mil em um estabelecimento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia Civil começou a investigar a quadrilha após receber denúncias de que o grupo estava cometendo crimes contra lojas que vendiam aparelhos celulares e relógios de luxo na Capital.

A investigação apontou que o novo alvo da quadrilha era uma loja no bairro Edson Queiroz. Policiais civis se deslocaram para o estabelecimento e realizaram o flagrante.

SSPDS Em nota O golpe aplicado pelos suspeitos consistia na utilização de um esquema que burlava a transação por meio de uma transação digital em crédito. A ação foi frustrada pela equipe policial e o grupo foi preso."

Foram detidos os paulistas Leandro Komorizono de Oliveira, de 32 anos, e André Luis Alves Bizerra, 38; o mineiro Claudemir do Prado, 40; e o cearense Brendon da Silva Holanda 22. O grupo foi levado ao 9º DP (Vicente Pinzon), onde foi autuado pelos crimes de associação criminosa e estelionato.

A SSPDS reforçou que a população pode contribuir com denúncias para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta; para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas informações via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; e para o telefone (85) 3101-1144, do 9º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.