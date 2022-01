Presidente da Câmara de Vereadores de Paracuru é preso por aplicar golpe de R$ 150 mil em idosa

José Carlos Venâncio Júnior, vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município de Paracuru, no interior do Ceará, foi preso por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. Ele é investigado por aplicar golpe em uma idosa de 70 anos, fazendo um prejuízo de R$ 150 mil.

O vereador foi preso após investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na entrada de Caucaia dentro de seu carro, apreendido junto a outro veículo.

Policiais civis ainda cumpriram cinco mandados de busca e apreensão contra o parlamentar de 31 anos: dois em Fortaleza e três no interior, todos em endereços ligados a ele.

José Carlos já possuía antecedentes por estelionato. Ele foi alvo de investigações da PC-CE e da Polícia Federal (PF).

A reportagem tentou contato com a defesa do vereador, mas não conseguiu contato até a publicação.

Investigação

A PC-CE informou que ainda segue em diligências para identificar outros participantes da ação criminosa, além de tentar localizar mais vítimas do vereador, inclusive em outros estados.

."As investigações indicaram ainda que o suspeito utilizou-se de engenharia social para conseguir acesso aos dados bancários da vítima, e dessa forma, efetuar pagamentos, transferências e adquirir empréstimos em nome da idosa", diz texto divulgado pela corporação.

O caso foi conduzido pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da PC-CE.