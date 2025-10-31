Diário do Nordeste
Imagem mostra campo com mais de 5 búfalos pastando.

Negócios

Paracuru e Pentecoste concentram criação de búfalos, e rebanhos crescem 20% no Ceará

Estado tem condições climáticas favoráveis para a produção do animal

Paloma Vargas 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra empreendedora da coquicultura mostrando o beneficiamento de cocos

Opinião

De corretora de imóveis à dona de fazenda de coco, empresária do Ceará quer exportar para Europa

Rita Grangeiro, à frente da Fazenda Grangeiro, em Paracuru, mira exportações a partir do ano que vem

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 21 de Junho de 2025
Artistas

Ceará

Carnaval de Paracuru 2025 começa nesta sexta (28) com grandes nomes da música

Entre os destaques da programação, estão os cantores Natanzinho e Simone Mendes

Redação 27 de Fevereiro de 2025
Máquina trabalha em buraco na pista da CE-085, em Quatro Bocas, Paracuru

Ceará

Cratera abre na CE-085 em Paracuru; veja vídeo

Local está sinalizado e trânsito foi desviado para as CEs 162, 426 e 341

Redação 25 de Janeiro de 2025
Homem teve orelha decepada após sofrer um sossega-leão de adversário político

PontoPoder

Eleitor arranca orelha de adversário político em briga no Ceará; assista à entrevista

Polícia Civil investiga circunstâncias da lesão corporal

João Lima Neto 08 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Paracuru?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Paracuru?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Cédulas de 100 reais e 50 reais guardadas em uma sacola

PontoPoder

Justiça libera coronel e secretário do Turismo de Paracuru, presos por suspeita de crimes eleitorais

A decisão é do juiz da 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza e diz respeito ao coronel da reserva remunerada, Lauro Prado, e ao secretário Angelo Tuzze Moreira

Luana Severo 25 de Setembro de 2024
Paracuru

Viagem

Paracuru: conheça praias, como chegar e o que fazer

Dunas, lençóis paracuruenses, mirantes e praças são alguns dos atrativos da cidade

Flávia Marques 29 de Junho de 2024
Abertura do Processo Administrativo-Disciplinar foi publicada pela CGD no Diário Oficial do Estado

Segurança

Policial civil é investigado pela CGD por torturar adolescente que chutou o portão da casa dele no CE

O caso ocorreu em março de 2023 e já resultou no indiciamento do servidor na esfera criminal pelo crime de tortura

Redação 22 de Maio de 2024
