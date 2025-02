Carnaval de Paracuru 2025 começa nesta sexta (28) com grandes nomes da música

O Paracuru Folia 2025 tem início nesta sexta-feira (28) e vai até a próxima terça-feira (4), trazendo uma programação com grandes nomes da música nacional, e com a expectativa de promover diversão, cultura e turismo para o município do litoral oeste do Estado.

Além de diversas atrações locais, a festa contará com apresentações de artistas renomados como Simone Mendes, Natanzinho Lima, Jonas Esticado, Zé Cantor, Tropykália, Tchakabum, Henry Freitas, e Lambasaia.

Um dos destaques do evento é a Arena do Mela-Mela, que animará as tardes de Paracuru com shows de Gabivic, Ivvo, Banda Patrulha e Tito, entre outros.

Além das atrações musicais, o evento contará com uma infraestrutura reforçada para garantir a segurança e o conforto dos foliões, com apoio da Prefeitura de Paracuru, Ministério do Turismo, Sesc e Senac.

A prefeita de Paracuru, Gabi do Aquino, destacou a importância do Paracuru Folia para a cidade. "O carnaval de Paracuru já é uma tradição e, este ano, buscamos fortalecer ainda mais essa festa que é um patrimônio do nosso povo. Estamos preparados para receber os foliões com muita segurança, alegria e uma programação que valoriza nossa cultura e impulsiona o turismo local", afirmou.

Impacto na economia

O impacto positivo também se reflete na economia da cidade, conforme aponta a secretária de Turismo e Meio Ambiente, Yasmin Freire.

"O Paracuru Folia é um grande motor para o turismo e a economia de Paracuru. Hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio local se beneficiam diretamente da festa, que atrai visitantes de diversas regiões. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível para todos que vierem curtir o carnaval conosco".

Veja programação completa do Paracuru 2025:

Sexta-feira (28):

Simone Mendes;

Forró Real;

Litto Lins.

Sábado (1º):

Zé Cantor;

Tchakabum;

Tropykália.

Domingo (2)

Natanzinho Lima;

Jonas esticado;

Lorim Vaqueiro.

Segunda-feira (3):

Henry Freitas;

Líbanos;

Marcinho.

Terça-feira (4):

Lambasaia;

Balancear;

Pedro Padilha;

PVZIN.

Arena Mela-Mela

Sábado (1º):

Pedrinho Ordep;

Farra de Solteiro;

Lidiane Alves.

Domingo (2):

Gabivic;

Ribamar Silva.

Segunda-feira (3):

Verão S/A;

Tito;

Matheus Oliveira.

Terça-feira (4):

Ivvo;

Banda Patrulha.

