Dois peixes-bois reabilitados são transportados simultaneamente para adaptação em mar no Ceará

Os peixes-bois Erê, de 8 anos 4 meses, e Minotauro, de 8 anos e 1 mês, concluíram seu período no Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos (CRMM), mantido pela ONG Aquasis em Caucaia, e foram translocados na madrugada desta quarta-feira (26) para o recinto de aclimatação no mar da Praia de Icapuí, no Ceará. Os animais passarão um período de adaptação na estrutura monitorada no mar antes de serem soltos definitivamente na natureza.

Essa foi a primeira vez que a Aquasis fez a translocação simultânea de dois peixes-bois. A operação durou cerca de 11 horas, em um percurso de aproximadamente 217 quilômetros.

Em 2019, quando Erê e Minotauro tinham dois anos e meio de vida, o Diário do Nordeste visitou o Centro de Reabilitação e acompanhou o manejo deles. Ambos encalharam em uma praia de Beberibe, no litoral leste e foram resgatados pela Aquasis.

Legenda: Mamíferos marinhos foram transportados de Caucaia Para Icapuí em um caminhão da cavalaria da Polícia Militar do Ceará Foto: Mika Holanda / ASCOM Aquasis

De acordo com a Aquasis, os mamíferos foram transportados em um caminhão da Cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e posteriormente em uma balsa motorizada. Os animais foram sedados para diminuir o estresse durante o manejo e o transporte.

Cada translocação é um marco, o fim de uma etapa bem-sucedida que o animal passou em reabilitação. Elas já abrem a expectativa e a esperança para que esse animal se adapte e consiga voltar para a natureza. Então, o trabalho de conservação de peixe-boi-marinho tem muito esse foco individual Vitor Luz Carvalho Gerente do Programa de Mamíferos Marinhos da Aquasis

A translocação é realizada por meio do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia Potiguar (PMP-BP) conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O percurso teve auxílio ainda do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e da Prefeitura de Icapuí.

Doze peixes-bois já foram translocados

Desde 2019, o Recinto de Aclimatação já recebeu 12 peixes-bois reabilitados. Os animais ficam por cerca de seis meses no ambiente antes de serem devolvidos definitivamente à natureza. O local é constantemente monitorado pela equipe da Aquasis, até que os mamíferos marinhos estejam prontos para a soltura.

"Essa ação faz parte de um esforço contínuo da Aquasis para combater a extinção da espécie e promover a recuperação do ecossistema marinho no Ceará, proporcionando aos peixes-bois as melhores condições possíveis para sua reintegração à vida selvagem", explica a ONG.

