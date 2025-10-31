Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra material apreendido com suspeitos mortos em ação policial na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Foram apreendidas armas de fogo, drogas e outros ilícitos.

Segurança

Quatro suspeitos são mortos em ação policial na divisa do Ceará com o RN

A ocorrência foi registrada em uma região entre os municípios de Icapuí, no Ceará, e Tibau, no Rio Grande do Norte

Redação 17 de Outubro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.

Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar

Gabriela Custódio 11 de Setembro de 2025
Foto aérea da costa da praia da Peroba, em Icapuí, mostrando espigão em construção, coqueiros, residências e pousadas ameaçadas pelo avanço do mar

Ceará

Obra de espigão em Icapuí é paralisada por falta de verba e moradores temem prejuízos; Governo nega

Equipamento de defesa costeira é essencial para reduzir erosão na área, que ameaça residências e pousadas

Nicolas Paulino 18 de Junho de 2025
Cartela de Mega-Sena

Negócios

Mega-Sena acumulou: ninguém acerta concurso 2874, e prêmio vai a R$ 90 milhões

Três apostas no Ceará acertaram cinco dezenas e foram premiadas

Bergson Araujo Costa 11 de Junho de 2025
Homem segurando uma lagosta gigante ao ar livre com céu azul ao fundo, em Icapuí, no Ceará, próximo à praia ou área costeira.

Ceará

Pescador cearense viraliza após encontrar 'lagosta gigante' com mais de 3kg; veja vídeo

Registro atraiu mais de 170 mil visualizações e 12 mil curtidas nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel* 03 de Junho de 2025
Galinha segurada por especialista protegido por roupa especial e luvas

Negócios

Ceará investiga dois novos casos suspeitos de gripe aviária; entenda

Suspeitas são nas cidades de Icapuí e Quixadá

Luana Severo 27 de Maio de 2025
Falésias no Monumento Natural das Falésias de Beberibe com processos de voçorocamento e visitação turística no topo

Ceará

Falésias em 6 cidades do Ceará estão sujeitas a desabamentos e podem causar acidentes; veja locais

Estruturas da paisagem de praia podem se desgastar por fatores ambientais e humanos e provocar colapsos

Nicolas Paulino 20 de Março de 2025
Estrada na praia de Canto Verde com proteção contra o avanço do mar

Ceará

Avanço do mar causa processo erosivo em quase 50% do litoral do CE, e 16 praias têm maior risco; veja locais

Erosão costeira é influenciada tanto por agentes naturais quanto intensificada por atividades humanas

Nicolas Paulino 18 de Março de 2025
Bancos de areia erodidos em Ponta Grossa, em Icapuí

Ceará

Avanço do mar ameaça praias de Icapuí, e moradores pedem decreto de calamidade pública; veja imagens

Erosão do litoral tem crescido nos últimos anos sem que tenham sido implantadas medidas de contenção

Nicolas Paulino 11 de Março de 2025
Problemas encontrados na ponte sobre o rio Arrombado

Ceará

Ponte sobre o Rio Arrombado tem estrutura danificada na praia do Icapuí

Conexão que liga Icapuí ao Rio Grande do Norte deve passar por reforma para evitar acidentes

Nicolas Paulino 28 de Fevereiro de 2025
