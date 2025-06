Pescador cearense viraliza após encontrar 'lagosta gigante' com mais de 3kg; veja vídeo

Um pescador do município de Icapuí, no litoral leste do Ceará, viralizou nas redes sociais ao mostrar a captura de uma lagosta de 3,2 kg. Jailson José, 38 anos, foi o responsável por divulgar a novidade por meio de um vídeo que atualmente acumula mais de 12 mil curtidas e 170 mil visualizações.

No registro, Jailson aparece erguendo o crustáceo e o comparando a outros pescados da região. "Eu já vi muita lagosta nesses mares. Mas, como essa, nunca me deparei. E olhe que eu estou há muito tempo pescando na nossa região. A maior que já peguei tinha 1,8 kg", comenta.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Jailson esclareceu que o feito foi obra de um amigo pescador, Edgard Júnior, mas ele observa o resultado como um esforço de equipe. "Foi uma sorte para a gente. Essa lagosta foi pescada a mais de 70 metros de profundidade e levamos geralmente de 10 a 15 dias para pegar as comuns. Foi um achado impressionante", descreve.

Pescador há 25 anos, Jailson diz que o recente sucesso está sendo bom para os negócios. "Isso traz visibilidade para Icapuí, que é a terra da lagosta", comemora.

Agora, o crustáceo deve seguir para uma empresa de pescados em Fortaleza, de onde será distribuída para outros países, como Estados Unidos e Canadá.

Veja também Segurança Comerciante morre após sofrer chute no rosto em partida de futebol no Interior do Ceará Segurança Paredão de som é furtado de casa paroquial em Fortaleza; veja vídeo

Relação entre a pesca e a vida

Na conversa, Jailson também refletiu sobre os anos em alto-mar. Ele aprendeu o ofício com o pai aos 13 anos e afirma que hoje segue pescando para sustentar a família. "A pesca é top, mas muito sofrida", lamenta. "Um pescador sai de casa, passa um dia todinho debaixo de vento forte no mar, e no outro dia parece que levou uma surra de chicote".

O jangadeiro almeja um futuro melhor para a nova geração e garante: "quero meus filhos fora daqui, seguindo os sonhos". Para Jailson, episódios como o da grande lagosta servem para aliviar os desafios da profissão, além de divulgar a atividade pesqueira.

"Eu gosto de mostrar para quem é de fora o dia a dia do pescador, para verem como essa vida não é fácil", explica. "As pessoas pensam que é somente o sol nascendo sobre as águas, coisa bonita. Mas é uma totalmente o contrário. Tem um dia de luta e tem um dia de glória também".

Números da pesca em Icapuí

Legenda: Pescador em Icapuí leva manzuás, equipamento legal de captura, para o mar Foto: Melquíades Júnior

De acordo com relatório mais recente produzido pela Prefeitura de Icapuí, em 2023, a pesca está em ascensão desde o fim da pandemia. No ano da pesquisa, o Município apresentou um crescimento de 15% em relação a 2022 na quantidade de pescado produzido, cerca de 3,33 milhões de kg.

No entanto, apesar do desempenho positivo, a receita registrou uma queda de 11%, totalizando R$129.318.401 principalmente devido à desvalorização do preço da lagosta.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari