Comerciante morre após sofrer chute no rosto em partida de futebol no Interior do Ceará

O jovem comerciante Rair Gomes de Oliveira, 28, morador do distrito de Campo Grande, em Parambu — distante 405 km de Fortaleza —, morreu após sofrer um chute no rosto durante uma partida de futebol. O caso aconteceu no dia 25 de maio. Ele peregrinou por várias unidades hospitalares até falecer na última terça-feira (29).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o pai de Rair, o agricultor Raimundo José de Oliveira, explicou como o acidente ocorreu. "O jogo aconteceu por volta de 17h. Aconteceu que meu filho tirou a bola de cabeça, e outro rapaz chutou e acertou o rosto do meu filho. Pegou no nariz que quebrou em dois lugares".

Rair foi levado ao Hospital de Parambu, onde recebeu os primeiros socorros. Segundo o pai, o filho teve um afundamento de ossos no entorno do nariz. "Lá, ele fez exames de raio-x e ficou constatado que ele sofreu traumatismo facial", explicou Raimundo Oliveira. Pela situação, o hospital resolveu encaminhar o comerciante para Fortaleza.

Foi pedido uma ambulância de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não conseguiram. Como tinha uma transferência de uma criança para Fortaleza, aproveitaram e levaram ele. Ao chegar lá não tinha vaga e ele foi transferido para o Hospital de Quixeramobim Raimundo José de Oliveira Pai de Rair

No Hospital Regional do Sertão Central em Quixeramobim, Rair recebeu atendimento de diferentes médicos e passou por novos exames. "Eu acho que ele recebeu alta de três médicos. E saiu de lá com uma cirurgia marcada. Ligaram de lá para Parambu mandar uma ambulância".

Segundo Raimundo, sem saber se o veículo conseguiria pegar o filho, ele mandou o irmão de Rair buscar-ló de carro. No trajeto de retorno a Parambu, houve piora do quadro de saúde do comerciante.

Ao passar pelo município de Tauá, Rair teve convulsões e asfixia. Ele foi levado ao hospital público da cidade e ficou internado.

Rair teve parada cardíaca durante retorno para Quixeramobim, diz pai

Legenda: Rair Gomes recebeu atendimento médico no Hospital Regional do Sertão Central

Com a piora de saúde em Tauá, os médicos tentaram novamente que o jovem retornasse para o Hospital Regional do Sertão Central em Quixeramobim.

Foi uma peleja para conseguir a transferência dele de volta para Quixeramobim. Conseguiram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) No caminho ele teve uma parada cardíaca, botaram ele até no oxigênio Raimundo José de Oliveira Pai de Rair

O pai de Rair, que estava em Parambu, se deslocou para Quixeramobim, Lá, ele ouviu dos médicos que a situação do filho era grave. "Chegando lá, visitei ele. Conversei com a médica que me disse: 'Olha, seu filho tá muito grave". E eu disse: "Mas me diga uma coisa, e essa parte da infecção dos pulmões?". Ela disse: 'Essa parte aí, ele tá controlado'".

Após 24h de internação, a família foi chamada e foi informada da morte encefálica de Rair.

Ao Diário do Nordeste, o pai de Rair informou que irá abrir uma ação na Justiça pela forma como o filho foi tratado dentro do sistema público de saúde, por receber alta médica mesmo com todos os sintomas que ainda sofria, além de ter passado por diferentes unidades de saúde.

O que diz o Hospital Regional do Sertão Central?

Por meio de nota, o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) informou que Rair Gomes deu entrada na emergência da unidade na madrugada do dia 26 de maio, onde foi atendido pela equipe multidisciplinar sendo submetido a exames de imagem de crânio e face — tomografia computadorizada e ressonância magnética.

"O paciente estava consciente, orientado e não apresentou queixas clínicas graves durante avaliação. Os exames constataram um desvio de septo nasal, procedimento eletivo que foi prontamente agendado para o dia 4 de junho deste ano, em seguida ele recebeu alta no fim da tarde do mesmo dia", informou a direção do HRSC em comunicado.

O velório de Rair Gomes vai acontecer na Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição na noite desta segunda-feira (2).