Homem é morto a tiros e mulher e criança são baleadas em carro de aplicativo no CE

O alvo da ação criminosa seria um membro da facção carioca Terceiro Comando Puro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A foto mostra policiais militares, fardados, em volta de um carro branco, onde aconteceu um homicídio, em Maracanaú.
Legenda: A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de tripla lesão a bala, em Maracanaú.
Foto: VCrepórter.

Um ataque criminoso a um carro utilizado por um motorista de aplicativos deixou um homem morto e uma mulher e uma criança feridos, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite da última terça-feira (9).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de um homicídio doloso, ocorrido na noite dessa terça-feira (9), em Maracanaú, Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do estado".

A reportagem apurou, com fonte da SSPDS que preferiu não se identificar, que as três pessoas baleadas seriam um homem, a companheira dele e o filho deles - de apenas 1 ano de idade. O motorista do carro não foi atingido.

O homem morto foi identificado como Danley Cristian de Souza Rocha, de 28 anos. Segundo a SSPDS, a vítima "possuía passagens por homicídio doloso, tráfico de drogas, receptação, crime contra a administração pública e dano".

A Polícia levantou a informação que Danley Cristian era ligado à facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP). A principal suspeita é que ele era o alvo da ação criminosa. 

Conforme as investigações policiais, Danley era monitorado por tornozeleira eletrônica até alguns meses atrás, quando deixou de carregar o equipamento e se envolveu em um homicídio, em Maracanaú. Na ocasião, uma mulher foi morta com golpes de machado.

Criança foi baleada na cabeça

Os tiros efetuados pelos criminosos também atingiram a companheira e o filho dele. A SSPDS confirmou que "outras duas vítimas foram atingidas pelos disparos e encaminhadas a uma unidade hospitalar".

A reportagem apurou que a mulher precisou passar por cirurgia. Já a criança, que teria apenas 1 ano, teria sido baleada na cabeça e estaria hospitalizada em estado grave.

Os autores dos disparos fugiram em seguida. Ninguém foi preso pela ação criminosa, até a publicação desta matéria.

A SSPDS informou que "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial". 

"O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú, unidade da PCCE responsável por elucidar a ocorrência", acrescentou a Pasta.

