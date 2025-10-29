Diário do Nordeste
Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Policía Civil em ação, agente policial de costas com uniforme preto, na rua, com veículos ao fundo, representando a força policial do Ceará.
Legenda: Uma das vítimas foi morta a machadadas

Duas mulheres foram encontradas mortas com sinais de grave violência em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza nos últimos dias. O caso mais recente foi registrado na noite dessa terça-feira (28), no residencial Orgulho do Ceará, em Pacatuba.

Segundo informações repassadas ao Diário do Nordeste, a vítima, ainda não identificada, teria sido surpreendida dentro da própria casa e levada até o local da execução, onde foi localizada com marcas de tiros. Ela utilizava uma tornozeleira eletrônica.

O segundo caso aconteceu no último domingo (26), em Maracanaú. A vítima em questão também foi sequestrada e levada como refém até uma área de mata, próxima ao rio Maranguapinho. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a mulher sendo morta com golpes de machado.

A reportagem solicitou mais informações sobre as duas ocorrências à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com relação ao primeiro caso, a Pasta afirmou que "apura as circunstâncias de um homicídio dolosoocorrido nessa terça-feira".

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. A Delegacia de Polícia Civil de Pacatuba é a unidade que investiga a ação criminosa", completou a secretaria.

Já sobre o homicídio registrado no último fim de semana, a SSPDS confirmou que a vítima foi encontrada com marcas de violência, e a identificou como uma mulher de 30 anos. Ainda conforme a secretaria, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

"A causa da morte só poderá ser confirmada após o resultado do laudo da Pefoce. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Maracanaú está a cargo das investigações", finaliza a nota.

Mortes violentas em 2025

O número de mortes violentas no Ceará neste ano apresenta mais um aumento pelo segundo mês consecutivo. No último mês de setembro foram 269 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Estado, dado da SSPDS que inclui homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em igual período do ano passado foram 231 casos registrados. Comparando as estatísticas, o índice teve 16,4% de aumento. Enquanto facções criminosas permanecem disputando territórios no Estado, a Secretaria afirma "que segue direcionando seus esforços no combate à violência".

Ainda segundo a SSPDS, as ações estratégicas e integradas são baseadas nos indicadores da Superintendência e em levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Pasta: "a SSPDS-CE reforça que os investimentos em ações e tecnologias voltadas ao combate à criminalidade são contínuos"

