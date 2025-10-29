Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Duas mulheres foram encontradas mortas com sinais de grave violência em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza nos últimos dias. O caso mais recente foi registrado na noite dessa terça-feira (28), no residencial Orgulho do Ceará, em Pacatuba.

Segundo informações repassadas ao Diário do Nordeste, a vítima, ainda não identificada, teria sido surpreendida dentro da própria casa e levada até o local da execução, onde foi localizada com marcas de tiros. Ela utilizava uma tornozeleira eletrônica.

O segundo caso aconteceu no último domingo (26), em Maracanaú. A vítima em questão também foi sequestrada e levada como refém até uma área de mata, próxima ao rio Maranguapinho. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a mulher sendo morta com golpes de machado.

A reportagem solicitou mais informações sobre as duas ocorrências à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com relação ao primeiro caso, a Pasta afirmou que " apura as circunstâncias de um homicídio doloso, ocorrido nessa terça-feira".

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. A Delegacia de Polícia Civil de Pacatuba é a unidade que investiga a ação criminosa", completou a secretaria.

Já sobre o homicídio registrado no último fim de semana, a SSPDS confirmou que a vítima foi encontrada com marcas de violência, e a identificou como uma mulher de 30 anos. Ainda conforme a secretaria, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

"A causa da morte só poderá ser confirmada após o resultado do laudo da Pefoce. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Maracanaú está a cargo das investigações", finaliza a nota.

Mortes violentas em 2025

O número de mortes violentas no Ceará neste ano apresenta mais um aumento pelo segundo mês consecutivo. No último mês de setembro foram 269 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Estado, dado da SSPDS que inclui homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em igual período do ano passado foram 231 casos registrados. Comparando as estatísticas, o índice teve 16,4% de aumento. Enquanto facções criminosas permanecem disputando territórios no Estado, a Secretaria afirma "que segue direcionando seus esforços no combate à violência".

Ainda segundo a SSPDS, as ações estratégicas e integradas são baseadas nos indicadores da Superintendência e em levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Pasta: "a SSPDS-CE reforça que os investimentos em ações e tecnologias voltadas ao combate à criminalidade são contínuos"