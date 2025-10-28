Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cearenses estão entre os mortos em megaoperação contra CV no Rio

Os faccionados atuavam no Grande Pirambu e estavam escondidos no Rio de Janeiro.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
(Atualizado às 20:56)
Segurança
policiais militares e civis na megaoperação no rio de janeiro.
Legenda: As buscas acontecem em duas comunidades no Rio de Janeiro.
Foto: Mauro Pimentel/AFP

Criminosos cearenses estão entre os mortos e presos na megaoperação deflagrada nesta terça-feira (28) no Rio de Janeiro contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV). A reportagem do Diário do Nordeste apurou que, pelo menos, cinco foragidos do Ceará que estavam escondidos nas comunidades cariocas foram mortos pela Polícia.

Os faccionados que morreram na operação ainda não foram identificados formalmente, mas a reportagem apurou que um deles teria participado da morte de um policial militar no Grande Pirambu, em fevereiro de 2024. Outros foragidos cearenses também acabaram presos pelas forças de Segurança do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28).

O Diário do Nordeste solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre os criminosos cearenses mortos ou presos no Rio, assim como questionou se a Pasta monitora possíveis retaliações no Ceará. A SSPDS declarou estar monitorando a situação no Rio de Janeiro.

"De forma preventiva, reforçou o policiamento em pontos estratégicos orientados por levantamentos realizados pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS)", afirmou a Pasta. 

Fontes da SSPDS ouvidas pelo Diário do Nordeste já tinham confirmado a existência do monitoramento de áreas no Ceará para evitar represálias por parte de integrantes do CV. 

Até às 18h desta terça, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Rio de Janeiro havia confirmado 64 mortes e 81 capturas durante operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, iniciada ainda no começo da manhã nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do RJ.

Veja também

teaser image
País

Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos

Entre as vítimas estão quatro policiais. Um deles, o policial civil Rodrigo Cabral, de 34 anos, da 39ª DP (Pavuna), que havia tomado posse há dois meses. Rodrigo foi atingido com um tiro na nuca, conforme O Globo.

ATUAÇÃO NO CEARÁ

Conforme uma fonte ouvida pela reportagem, os cearenses mortos no Rio de Janeiro tinham extensa ficha criminal e estavam com mandados de prisão em aberto. Assim como outros faccionados do CV, eles usavam a força da facção para se esconder em comunidades cariocas e continuar ordenando crimes no Ceará.

Um dos mortos na operação no Rio de Janeiro foi um dos responsáveis pelo assassinato do policial militar Bruno Lopes Marques. O homicídio aconteceu no Pirambu, em Fortaleza.

No dia 12 de fevereiro do ano passado, por volta das 21h, o PM foi executado e outros dois homens sobreviveram ao ataque. O crime teria sido ordenado por Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', nome conhecido das autoridades cearenses, que também estava escondido no Rio de Janeiro.

O policial tinha 27 anos e estava de folga em um bar, jogando baralho quando foi assassinado. 

MEGAOPERAÇÃO NO RIO

Em Fortaleza, nesta terça-feira (28), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e disse que não negou apoio ao estado na questão da segurança pública, em meio à megaoperação.

megaoperacao homens presos no rio de janeiro.
Legenda: A megaoperação deixou pelo menos 64 mortos.
Foto: Mauro Pimentel/AFP.

Cerca de 2.500 agentes participam da operação, incluindo equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Rio de Janeiro, além de equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil fluminense.

A ofensiva policial contou com o uso de drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate para apoio médico.

No começo da noite de terça-feira, o balanço da operação era de 93 fuzis, 2 pistolas e 9 motos apreendidas. A Secretaria de Segurança classificou os ataques como uma ameaça direta à população e afirmou que a resposta policial é “firme e necessária, em defesa da sociedade”.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
policiais militares e civis na megaoperação no rio de janeiro.
Segurança

Cearenses estão entre os mortos em megaoperação contra CV no Rio

Os faccionados atuavam no Grande Pirambu e estavam escondidos no Rio de Janeiro.

Redação
Há 1 hora
Imagem captada pela câmera de segurança mostrando o casal andando numa rua.
Segurança

Mulher é morta a facadas após recusar relação com companheiro em Jaguaruana

Crime ocorreu na noite de segunda-feira (27).

Redação
Há 1 hora
Captura de tela de vídeo que mostra pastor sendo baleado a caminho do trabalho em Sobral.
Segurança

Pastor evangélico é baleado a caminho do trabalho em Sobral

A vítima ia trabalhar de bicicleta quando foi surpreendido por dois homens.

Redação
28 de Outubro de 2025
A foto mostra a fachada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil do Ceará, em Fortaleza, com movimentação de policiais e viaturas.
Segurança

Idoso de 74 anos é morto a tiros em Fortaleza

Esse é o terceiro homicídio que tem uma pessoa com mais de 60 anos como vítima, na Capital, em um intervalo de 5 dias.

Messias Borges
28 de Outubro de 2025
Dupla é presa suspeita de realizar roubos em Fortaleza
Segurança

Dupla é presa suspeita de realizar roubos em Fortaleza

Policiais conseguiram recuperar objetos subtraídos das vítimas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Viatura da Polícia Militar do Ceará, que atendeu ocorrência de acidente de trânsito em Quixelô.
Segurança

Bebê de 11 meses morre após colisão em Quixelô, no interior do Ceará

Óbito da criança foi constatado ainda no local do acidente, na CE-375.

Redação
28 de Outubro de 2025
patroa boate nitro dance facção comando vermelho operacao mpce prisao temporaria decisao justica.
Segurança

Justiça prorroga prisão de ‘Patroa’, investigada por comandar 'célula' do CV em Fortaleza

A suspeita gerenciava uma casa noturna conhecida como 'reduto da facção'.

Emanoela Campelo de Melo
28 de Outubro de 2025
Segurança

Mulher acusada de chefiar a GDE e ordenar expulsões e mortes no Conjunto José Euclides é condenada

Tamiris Santos Almeida, conhecida como "Tamirão", foi sentenciada a cumprir 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado

Redação
28 de Outubro de 2025
A foto mostra a fachada de uma sede da Caixa Econômica Federal, com a movimentação de clientes e um funcionário.
Segurança

Caixa Econômica pede ressarcimento de R$ 1,3 milhão a gerente e empresário acusados de fraudes no CE

O Ministério Público Federal (MPF) também pediu a condenação de um ex-gerente e de um empresário à prisão.

Messias Borges
28 de Outubro de 2025
Foto mostra uma casa onde aconteceu uma intervenção policial, em Boa Viagem, no Interior do Ceará.
Segurança

Três suspeitos são mortos em intervenção policial em Boa Viagem, no CE

A Polícia Militar procurava por um integrante de grupo criminoso que estaria escondido em uma casa.

Redação
27 de Outubro de 2025
Gefferson William dos Santos, conhecido como
Segurança

Influenciador conhecido como 'Rei do Fuá' é morto a tiros no Interior do Ceará

Vítima foi atingida com 17 tiros, em Brejo Santo.

Redação
27 de Outubro de 2025
A foto mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará parada.
Segurança

Idoso de 71 anos é morto em ataque criminoso em Fortaleza

Esse é o segundo idoso assassinado na Capital em um intervalo de três dias.

Redação
27 de Outubro de 2025
A imagem, editada, mostra a configuração de um júri popular, ocorrido em Fortaleza. Estão presentes, na imagem, as figuras do juiz, promotor de justiça e advogado de defesa.
Segurança

Vara que julga homicídios de facções em Fortaleza concentra 30% das denúncias do MPCE

Messias Borges
27 de Outubro de 2025
A imagem, modificada por edição, mostra um Tribunal do Júri que ocorreu na Justiça do Ceará.
Segurança

Mais de 1.100 júris populares já foram realizados no Ceará em 2025

Messias Borges
27 de Outubro de 2025
Viatura da PM tem pane durante perseguição e incendeia em Fortaleza
Segurança

Viatura da PM tem pane durante perseguição e incendeia em Fortaleza

Dois suspeitos conseguiram fugir dos policiais militares.

Redação
26 de Outubro de 2025
A foto mostra duas armas de fogo e munições apreendidas com dois suspeitos que morreram em uma intervenção policial do CPRaio, da Polícia Militar do Ceará.
Segurança

Dois suspeitos são mortos em intervenção policial no Ceará

A dupla estaria desmontando motocicletas roubadas, em uma casa abandonada.

Redação
26 de Outubro de 2025
As imagens mostram uma cadela agredida com um facão, após passar por cirurgia.
Segurança

Cadela é agredida na cabeça com facão em Crato, no Ceará

O animal passou por cirurgia.

Redação
26 de Outubro de 2025
motim policia agente militar movimento pneus furados.
Segurança

9 PMs acusados de omissão de lealdade durante motim no Ceará são absolvidos

A absolvição vem cinco anos após o motim.

Emanoela Campelo de Melo
26 de Outubro de 2025
A foto mostra policiais civis, com coletes balísticos, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Casal é morto a tiros enquanto se divertia em balneário de Groaíras

O homem tinha 30 anos e a mulher, 20 anos.

Redação
26 de Outubro de 2025
A foto mostra um cachorro deitado, ferido, após ser esfaqueado por um homem.
Segurança

Homem é preso por esfaquear cachorro no Interior do Ceará

O cão foi socorrido por policiais militares.

Redação
26 de Outubro de 2025