Policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro era chefe de delegacia

Um dos policiais mortos durante megaoperação no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), foi identificado como Macus Vinicius Cardoso Carvalho, de 51 anos, policial civil e chefe da 53ª DP - Delegacia Policial de Mesquita.

A informação foi conformada pelo O Globo, nesta tarde. O agente estava entre os 2,5 mil policiais mobilizados na ação nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, desta manhã.

A operação tinha como objetivo conter o avanço territorial do Comando Vermelho (CV).

Durante a ação, pelo menos 64 pessoas morreram. Além de Marcus, outros três policiais também foram mortos. Até a última atualização, mo início desta tarde, 81 suspeitos foram presos.

Veja também PontoPoder CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos País Megaoperação deixa mortos e presos do Comando Vermelho no Rio País Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa pelo menos 64 mortos e 81 presos no Rio

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, um dos presos é o operador financeiro ligado a uma das lideranças do CV, conhecido como Doca.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Rio de Janeiro, em publicações no X, a ação busca prender lideranças criminosas que atuam não apenas no Rio, mas também em outros estados, e conter a expansão territorial do CV, uma das facções mais atuantes do País.

A investigação foi conduzida ao longo de mais de um ano pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que obteve mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.