CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos

Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:32)
PontoPoder
Imagem de recipiente com metanol ilustra matéria sobre CPI do Metanol em São Paulo.
Legenda: Chegou a 58 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no país.
Foto: Reprodução/Governo Federal.

A Câmara Municipal de São Paulo começa, nesta terça-feira (28), as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Metanol. Devem depor o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur Dian, e o secretário municipal da Segurança Urbana, Orlando Morando. A sessão está marcada para as 13 horas. 

A comissão foi criada para investigar a origem e venda de bebidas alcoólicas falsificadas em bares e restaurantes, após registros de contaminação por metanol e álcool etílico no País. A maioria dos casos foi em São Paulo. 

"Vamos conduzir as reuniões chamando autoridades para uma conversa, convocar comerciantes, pois queremos trazer transparência para as pessoas e ajudar nas investigações. O objetivo é chegar aos criminosos e assassinos que adulteram as bebidas alcoólicas e colocam nas ruas sem se importar com a saúde e a vida humana, colocando o lucro acima da vida", disse a vereadora Zoe Martínez (PL), presidente da comissão, na semana passada, quando a CPI foi instalada. 

A comissão também é composta pelos vereadores Ely Teruel (MDB), Sandra Santana (MDB), Adrilles Jorge (União), Celso Giannazi (Psol), Sargento Nantes (PP), e Hélio Rodrigues. 

Casos de intoxicação por metanol no País

Chegou a 58 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, na sexta-feira (24). Cinquenta casos estão em investigação. 

Ao todo, 15 pessoas morreram vítimas da intoxicação, sendo nove em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. 

O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 44 casos confirmados e 14 em investigação. No estado, já foram descartadas 434 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados nos estados de: Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

