Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

O corpo do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi encontrado em uma mala, na tarde de segunda-feira (27), em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém. As informações são do jornal O Liberal.

A criança estava desaparecida desde a noite de domingo (26) e foi encontrada com roupas diferentes daquelas que usava no momento do desaparecimento.

Conforme o 27º Batalhão da Polícia Militar (PM), uma pessoa que passava pelo local percebeu a mala abandonada, abriu o objeto e encontrou o corpo da criança, acionando imediatamente as autoridades.

O corpo estava com as mãos amarradas e havia uma luva de boxe dentro da mala. A Polícia Científica do Pará (PCEPA) estima que o corpo tenha sido deixado no local por volta das 5h. O achado ocorreu por volta das 16h30. O laudo com a causa da morte deve ser concluído em até 10 dias.

Desaparecimento e início das investigações

Segundo familiares, Paulo Guilherme desapareceu na noite de domingo, nas proximidades da passagem Curuzú, perto do canal da Água Cristal, onde morava com a mãe. Parentes e vizinhos mobilizaram buscas e divulgaram o desaparecimento nas redes sociais.

A família havia registrado boletim de ocorrência pelo desaparecimento do menino. “Já tinha um BO de desaparecimento da criança. Nós fomos acionados via Ciop. Chegando aqui, confirmamos que se tratava da criança”, afirmou. O delegado disse ainda que as investigações estão em andamento e que a equipe trabalha na coleta de imagens de câmeras de segurança e outras diligências de campo.

Durante a perícia, realizada pela Polícia Científica, familiares e moradores acompanharam o trabalho em estado de choque. A área foi isolada e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Perícia indica possível asfixia

O perito criminal Benedito Leão informou que o corpo estava dentro da mala havia mais de seis horas.

Ele explicou que a vítima não apresentava ferimentos externos nem sinais de violência que justificassem uma morte traumática.

“Ele não apresentava lesões externas, nem projétil de arma de fogo, nem marcas no pescoço. Havia cogumelos vindos da narina, o que pode indicar morte por asfixia — possivelmente estrangulamento, esganadura ou sufocamento”, detalhou.

Suspeito é linchado por vizinhos

Segundo o jornal paraense, o principal suspeito do crime, identificado como George Hamilton dos Santos Gonçalves, foi morto a pauladas e pedradas por moradores da região na noite desta segunda-feira.

Ele era reciclador e morava a poucos metros da casa da vítima, na Alameda Jacaré, em uma área conhecida como “Invasão da Cosanpa”.

De acordo com relatos de moradores, George foi visto, na madrugada de segunda-feira, empurrando um carrinho de mão com uma mala preta — semelhante à que foi encontrada com o corpo de Paulo Guilherme.

Após a confirmação do crime, a população invadiu a casa do suspeito e iniciou as agressões. O homem morreu no local. O corpo dele foi encontrado a poucos metros da residência.

A Polícia Científica realizou perícia na casa de George e encaminhou o corpo ao IML. Moradores afirmaram ainda que tiveram acesso ao celular do suspeito e encontraram fotos de crianças, incluindo imagens da irmã de três anos da vítima, além de registros da mala usada no crime.