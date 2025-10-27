Bebê dado como morto chora no próprio velório, é socorrido e levado à UTI, mas não resiste

Um recém-nascido de cerca de cinco meses de gestação, que foi dado como natimorto por uma maternidade de Rio Branco, no Acre, no último domingo (26), foi retirado do próprio velório após a chorar e a família notar sua respiração. O caso foi divulgado pelo g1 Acre.

A bebê teria passado, após o laudo da morte, quase 12 horas dentro de um saco. A médica responsável pelo plantão durante o nascimento da criança informou, segundo o portal, que ele estava em estado grave de prematuridade.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, comunicou o “falecimento do recém-nascido atendido na unidade (após ter apresentado sinais vitais, depois de declarado óbito), ocorrido às 23h15 de domingo, 26 de outubro, em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal”.

A Sesacre disse que o bebê chegou a ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirava com ajuda de aparelhos, mas não resistiu.

“Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte durante todo o período de internação. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro”, afirmou ainda o comunicado.

A pasta informou que o caso está sendo rigorosamente apurado e que a equipe responsável pelo atendimento inicial foi afastada para assegurar a lisura de todo o processo.