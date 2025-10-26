Engavetamento mata uma pessoa e deixa pelo menos cinco feridos em Santa Catarina

Um engavetamento na BR-101 entre sete veículos deixou uma pessoa morta e ao menos cinco feridas na noite de sábado (25), na cidade de Barra Velha, em Santa Catarina. As informações são do portal NSC Total.

O acidente ocorreu por volta das 21h, no quilômetro 94 da pista norte, no sentido Curitiba, segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, responsável por obras no trecho.

O acidente envolveu cinco carros e duas carretas, resultando na interdição total da pista norte até a madrugada deste domingo (26) para atendimento às vítimas.

O fluxo no sentido contrário também chegou a ser afetado, mas foi liberado por volta das 23h30min.

Vítimas

As equipes de resgate confirmaram a morte de um homem no local. Outras vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que duas pessoas estavam presas às ferragens de um automóvel Fox. Tratam-se do homem que morreu no local e de uma mulher, resgatada com vida e levada ao hospital.

Os demais feridos apresentavam traumatismo craniano e fraturas, trauma na coluna cervical e trauma torácico. Duas pessoas do total de feridos permanecem em observação após baterem a cabeça.

Caso será investigado

A Arteris informou que suas equipes de socorro e de inspeção de tráfego atuaram durante toda a noite para controlar o trânsito e prestar assistência às vítimas. O acidente causou congestionamento de aproximadamente três quilômetros na pista norte até a liberação completa.

As causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou o trabalho de resgate e deve instaurar um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.