Mulher que matou namorado a tesouradas e enterrou no quintal pode ter matado ex-marido

Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, confessou o assassinato, segundo a Polícia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Jussara e Alex posam para foto juntos.
Legenda: Alex e Jussara namoravam há cinco meses.
Foto: Reprodução / Redes Sociais e Divulgação / Polícia Civil

A professora de estética Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, foi presa na última sexta-feira (24), suspeita de matar o namorado, Alex Sandro da Silva Rocha, de 21 anos, com 40 golpes de tesoura e de enterrá-lo no quintal, em Bebedouro (SP).

Segundo informações do portal de notícias G1, o crime teria acontecido de terça-feira (21) para quarta-feira (22). 

Além disso, devido à confissão de Jussara sobre o assassinato do namorado Alex, a Polícia Civil vai investigar se a professora de estética esteve envolvida na morte do ex-marido, ocorrida em janeira deste ano.

O homem foi encontrado morto dentro da piscina da mesma casa onde Alex foi assassinado, no bairro Eldorado.

De acordo com o delegado João Vitor Silvério, Jussara tem, ainda, passagem por furto e uma tentativa de homicídio. Ela deve responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. 

A Polícia Civil informou que Alex Sandro, natural de Alagoas, não tinha nenhuma passagem criminal no estado de São Paulo.

Entenda o crime 

O crime foi descoberto quando a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu uma denúncia anônima sobre um homicídio no bairro Eldorado, em Bebedouro (SP). Ao chegarem à casa de Jussara, a professora foi questionada, mas negou qualquer delito. 

No entanto, foi observado pelos agentes que a terra no quintal estava remexida. Quando indagada sobre isso, Jussara afirmou que a intenção era enterrar um cachorro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, acabou caindo em contradição e confessou que tinha matado Alex.

jussara.
Legenda: Jussara tem passagem por furto e uma tentativa de homicídio.
Foto: Reprodução

Os policiais, então, reviraram a terra e identificaram o corpo de um homem, que foi resgatado pelos bombeiros. 

Alex e Jussara estavam juntos há cinco meses e moravam na residência dela.

Causa do crime teria sido legítima defesa

De acordo com informações, a professora teria revelado à polícia que Alex era agressivo e já tinha batido nela. Então, na madrugada de quarta-feira (22), os dois teriam brigado e ele teria pegado uma faca para ameaçá-la. 

No relato, Jussara explica que usou uma tesoura para se defender, golpeando o namorado. As análises constataram pelo menos 40 perfurações no corpo da vítima, nas regiões do tórax e na parte posterior do corpo. 

Para o Secretário de Segurança, apesar da alegação de legítima defesa, a quantidade de golpes é excessiva. 

Suspeita recebeu ajuda do filho

De acordo com o delegado João Vitor Silvério, o filho de Jussara teria chegado ao imóvel após a morte de Alex, tendo, em seguida, arrastado o corpo da vítima até o quintal da casa e o enrolado em um tapete.

Ele teria, também, orientado Jussara a esperar alguns dias antes de procurar a polícia. 

A professora de estética, no entanto, optou por enterrar o namorado por achar um desrespeito manter o corpo ali por mais tempo. 

Para enterrar a vítima, Jussara teria pago a um conhecido R$ 50 para abrir uma vala no quintal, alegando que usaria o buraco para enterrar um cachorro de grande porte. Após o serviço, ela própria teria colocado o corpo de Alex no local. 

Morte do ex-marido

A morte do ex-marido de Jussara foi registrada no 2º Distrito Policial como morte suspeita, em janeiro deste ano. Na época, a causa apontada pelo laudo necroscópico foi afogamento.

De acordo com o delegado João Vitor Silvério, Jussara teria contado que não estava em casa durante o ocorrido e, quando chegou, se deparou com o ex-marido caído na piscina.

Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem já havia falecido. Devido ao apurado com relação ao crime contra Alex, Silvério defende que o caso anterior merece uma investigação mais aprofundada.

 
