Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro

O próximo mês terá um feriado nacional caindo em dia útil.

Redação
(Atualizado às 13:49)
País
Calendário ilustra matéria sobre feriados de novembro.
Legenda: Diversas datas comemorativas estão previstas para o 11º mês do ano
Foto: Shutterstock / klenger.

Novembro chega no próximo sábado (1º) trazendo três importantes feriados nacionais, com um deles caindo em dia útil, o que pode possibilitar uma folga para grande parte dos trabalhadores. 

Além disso, diversas datas comemorativas estão previstas para o 11º mês do ano. Os momentos destacam especialmente profissões, cultura popular e campanhas de conscientização e saúde. Novembro também reserva uma data especial para o comércio. 

Veja lista de feriados em novembro:

  • Dia de Finados: No dia 2 de novembro, em todo o Brasil, é comemorado o Dia de Finados. De origem católica, a data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos. Os cristãos rezam pela alma de quem já se foi, além de visitar os cemitérios onde estão sepultados entes queridos. Neste ano, a data cairá no domingo;
  • Proclamação da República: Celebrado no dia 15 de novembro, o Dia da Proclamação da República relembra a data em que o Brasil deixou de ser um Império para se tornar uma República. Desde 1949, a data é considerada feriado nacional em todo o País. Em 2025, a data cai em um sábado;
  • Dia da Consciência Negra: O dia 20 de novembro é considerado feriado nacional em todo o Brasil, conforme a Lei 14.759/2023, caindo neste ano em uma quinta-feira. Essa data celebra o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da revolução negra contra a escravidão no País. 

Confira as datas comemorativas do mês de novembro:

1º de novembro:

  • Dia Mundial do Veganismo
  • Dia Internacional do Sushi
  • Dia de Todos os Santos

2 de novembro:

  • Dia de Finados
  • Dia dos Mortos ("Día de Los Muertos")
  • Dia Internacional pelo Fim da Impunidade aos Crimes contra Jornalistas

3 de novembro: 

  • Dia Nacional do Cabeleireiro
  • Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher

4 de novembro: 

  • Dia do Inventor
  • Dia do Oficial da Reserva
  • Dia da Favela

5 de novembro:

  • Dia Nacional da Língua Portuguesa
  • Dia Nacional do Radioamador
  • Dia de Atenção Mundial para Tsunamis
  • Dia da Ciência e Cultura
  • Dia do Cinema Brasileiro
  • Dia do Técnico em Eletrônica
  • Dia Nacional do Designer
  • Dia do Protético
  • Dia da Cultura e da Ciência
  • Dia do Técnico Agrícola
  • Dia de São Zacarias e de Santa Isabel

6 de novembro: 

  • Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil
  • Dia Nacional do Riso
  • Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado

7 de novembro:

  • Dia do Radialista

8 de novembro: 

  • Dia do Radiologista

9 de novembro: 

  • Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais
  • Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo
  • Dia do Caos Nunca Morre
  • Dia do Técnico em Eletrotécnica
  • Dia do Hoteleiro

10 de novembro:

  • Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez
  • Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento
  • Dia Nacional do Trigo
  • Dia Mundial do Ceratocone
  • Dia Nacional do Intensivista

12 de novembro:

  • Dia do Diretor Escolar
  • Dia Nacional do Supermercado
  • Dia Mundial da Pneumonia
  • Dia Nacional da Pessoa com Surdocegueira
  • Dia do Psicopedagogo
  • Dia Mundial do Hip Hop
  • Dia do Pantanal
  • Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita

13 de novembro:

  • Dia Mundial da Gentileza

14 de novembro:

  • Dia Nacional da Alfabetização
  • Dia Mundial da Diabetes
  • Dia do Bandeirante

15 de novembro:

  • Proclamação da República
  • Dia do esporte amador
  • Dia do Joalheiro
  • Dia nacional da Umbanda

16 de novembro:

  • Dia Nacional de Atenção à Dislexia
  • Dia Nacional dos Ostomizados
  • Dia Internacional para a Tolerância
  • Dia do Não Fumar
  • Dia Nacional da Amazônia Azul

17 de novembro:

  • Dia da Criatividade
  • Dia Internacional dos Estudantes
  • Dia mundial da prematuridade
  • Dia Nacional de Combate à Tuberculose
  • Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata

18 de novembro:

  • Dia Nacional de Combate ao Racismo
  • Dia do Conselheiro Tutelar
  • Dia Nacional do Notário e do Registrador

19 de novembro:

  • Dia da Bandeira
  • Dia Internacional do Homem
  • Dia do Empreendedorismo Feminino

20 de novembro:

  • Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • Dia do Auditor Interno
  • Dia Nacional do Biomédico
  • Dia da Industrialização da África
  • Dia Mundial da Criança
  • Dia do Técnico em Contabilidade
  • Dia Internacional da Memória Transgênera

21 de novembro:

  • Dia Mundial da Televisão
  • Dia Nacional da Homeopatia
  • Dia das Saudações
  • Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação

22 de novembro:

  • Dia do Músico
  • Dia da Comunidade Libanesa no Brasil

23 de novembro:

  • Dia do Engenheiro Eletricista
  • Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

24 de novembro:

  • Dia do Quadro Auxiliar Oficiais 

25 de novembro:

  • Dia Nacional do Doador de Sangue
  • Dia Nacional da Baiana de Acarajé
  • Dia da Madrinha
  • Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres

26 de novembro:

  • Dia do Corpo Auxiliar da Marinha
  • Dia Interamericano do Ministério Público

27 de novembro: 

  • Dia Nacional de Combate ao Câncer
  • Dia Nacional do Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

28 de novembro: 

  • Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
  • Dia do Soldado Desconhecido
  • Dia de Nossa Senhora das Graças
  • Black Friday

29 de novembro:

  • Dia Internacional da Onça-Pintada
  • Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino

30 de novembro:

  • Dia do Síndico
  • Dia do Evangélico
  • Dia de Celebração da Amizade Brasil-Argentina
  • Dia em Memória de todas as Vítimas de Armas Químicas
  • Dia do Estatuto da Terra
  • Dia do Teólogo
Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro

O próximo mês terá um feriado nacional caindo em dia útil.

