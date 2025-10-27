Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro

Novembro chega no próximo sábado (1º) trazendo três importantes feriados nacionais, com um deles caindo em dia útil, o que pode possibilitar uma folga para grande parte dos trabalhadores.

Além disso, diversas datas comemorativas estão previstas para o 11º mês do ano. Os momentos destacam especialmente profissões, cultura popular e campanhas de conscientização e saúde. Novembro também reserva uma data especial para o comércio.

Veja lista de feriados em novembro:

Dia de Finados: No dia 2 de novembro , em todo o Brasil, é comemorado o Dia de Finados. De origem católica, a data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos. Os cristãos rezam pela alma de quem já se foi, além de visitar os cemitérios onde estão sepultados entes queridos. Neste ano, a data cairá no domingo;

No dia , em todo o Brasil, é comemorado o Dia de Finados. De origem católica, a data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos. Os cristãos rezam pela alma de quem já se foi, além de visitar os cemitérios onde estão sepultados entes queridos. Neste ano, a data cairá no domingo; Proclamação da República : Celebrado no dia 15 de novembro , o Dia da Proclamação da República relembra a data em que o Brasil deixou de ser um Império para se tornar uma República. Desde 1949, a data é considerada feriado nacional em todo o País. Em 2025, a data cai em um sábado;

: Celebrado no dia , o Dia da Proclamação da República relembra a data em que o Brasil deixou de ser um Império para se tornar uma República. Desde 1949, a data é considerada feriado nacional em todo o País. Em 2025, a data cai em um sábado; Dia da Consciência Negra: O dia 20 de novembro é considerado feriado nacional em todo o Brasil, conforme a Lei 14.759/2023, caindo neste ano em uma quinta-feira. Essa data celebra o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da revolução negra contra a escravidão no País.

Confira as datas comemorativas do mês de novembro:

1º de novembro:

Dia Mundial do Veganismo

Dia Internacional do Sushi

Dia de Todos os Santos

2 de novembro:

Dia de Finados

Dia dos Mortos ("Día de Los Muertos")

Dia Internacional pelo Fim da Impunidade aos Crimes contra Jornalistas

3 de novembro:

Dia Nacional do Cabeleireiro

Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher

4 de novembro:

Dia do Inventor

Dia do Oficial da Reserva

Dia da Favela

5 de novembro:

Dia Nacional da Língua Portuguesa

Dia Nacional do Radioamador

Dia de Atenção Mundial para Tsunamis

Dia da Ciência e Cultura

Dia do Cinema Brasileiro

Dia do Técnico em Eletrônica

Dia Nacional do Designer

Dia do Protético

Dia da Cultura e da Ciência

Dia do Técnico Agrícola

Dia de São Zacarias e de Santa Isabel

6 de novembro:

Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil

Dia Nacional do Riso

Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado

7 de novembro:

Dia do Radialista

8 de novembro:

Dia do Radiologista

9 de novembro:

Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais

Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo

Dia do Caos Nunca Morre

Dia do Técnico em Eletrotécnica

Dia do Hoteleiro

10 de novembro:

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento

Dia Nacional do Trigo

Dia Mundial do Ceratocone

Dia Nacional do Intensivista

12 de novembro:

Dia do Diretor Escolar

Dia Nacional do Supermercado

Dia Mundial da Pneumonia

Dia Nacional da Pessoa com Surdocegueira

Dia do Psicopedagogo

Dia Mundial do Hip Hop

Dia do Pantanal

Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita

13 de novembro:

Dia Mundial da Gentileza

14 de novembro:

Dia Nacional da Alfabetização

Dia Mundial da Diabetes

Dia do Bandeirante

15 de novembro:

Proclamação da República

Dia do esporte amador

Dia do Joalheiro

Dia nacional da Umbanda

16 de novembro:

Dia Nacional de Atenção à Dislexia

Dia Nacional dos Ostomizados

Dia Internacional para a Tolerância

Dia do Não Fumar

Dia Nacional da Amazônia Azul

17 de novembro:

Dia da Criatividade

Dia Internacional dos Estudantes

Dia mundial da prematuridade

Dia Nacional de Combate à Tuberculose

Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata

18 de novembro:

Dia Nacional de Combate ao Racismo

Dia do Conselheiro Tutelar

Dia Nacional do Notário e do Registrador

19 de novembro:

Dia da Bandeira

Dia Internacional do Homem

Dia do Empreendedorismo Feminino

20 de novembro:

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dia do Auditor Interno

Dia Nacional do Biomédico

Dia da Industrialização da África

Dia Mundial da Criança

Dia do Técnico em Contabilidade

Dia Internacional da Memória Transgênera

21 de novembro:

Dia Mundial da Televisão

Dia Nacional da Homeopatia

Dia das Saudações

Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação

22 de novembro:

Dia do Músico

Dia da Comunidade Libanesa no Brasil

23 de novembro:

Dia do Engenheiro Eletricista

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil

24 de novembro:

Dia do Quadro Auxiliar Oficiais

25 de novembro:

Dia Nacional do Doador de Sangue

Dia Nacional da Baiana de Acarajé

Dia da Madrinha

Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres

26 de novembro:

Dia do Corpo Auxiliar da Marinha

Dia Interamericano do Ministério Público

27 de novembro:

Dia Nacional de Combate ao Câncer

Dia Nacional do Engenheiro de Segurança do Trabalho

Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

28 de novembro:

Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama

Dia do Soldado Desconhecido

Dia de Nossa Senhora das Graças

Black Friday

29 de novembro:

Dia Internacional da Onça-Pintada

Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino

30 de novembro: