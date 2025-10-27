Veja lista de feriados e datas comemorativas de novembro
O próximo mês terá um feriado nacional caindo em dia útil.
Novembro chega no próximo sábado (1º) trazendo três importantes feriados nacionais, com um deles caindo em dia útil, o que pode possibilitar uma folga para grande parte dos trabalhadores.
Além disso, diversas datas comemorativas estão previstas para o 11º mês do ano. Os momentos destacam especialmente profissões, cultura popular e campanhas de conscientização e saúde. Novembro também reserva uma data especial para o comércio.
Veja lista de feriados em novembro:
- Dia de Finados: No dia 2 de novembro, em todo o Brasil, é comemorado o Dia de Finados. De origem católica, a data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos. Os cristãos rezam pela alma de quem já se foi, além de visitar os cemitérios onde estão sepultados entes queridos. Neste ano, a data cairá no domingo;
- Proclamação da República: Celebrado no dia 15 de novembro, o Dia da Proclamação da República relembra a data em que o Brasil deixou de ser um Império para se tornar uma República. Desde 1949, a data é considerada feriado nacional em todo o País. Em 2025, a data cai em um sábado;
- Dia da Consciência Negra: O dia 20 de novembro é considerado feriado nacional em todo o Brasil, conforme a Lei 14.759/2023, caindo neste ano em uma quinta-feira. Essa data celebra o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da revolução negra contra a escravidão no País.
Confira as datas comemorativas do mês de novembro:
1º de novembro:
- Dia Mundial do Veganismo
- Dia Internacional do Sushi
- Dia de Todos os Santos
2 de novembro:
- Dia de Finados
- Dia dos Mortos ("Día de Los Muertos")
- Dia Internacional pelo Fim da Impunidade aos Crimes contra Jornalistas
3 de novembro:
- Dia Nacional do Cabeleireiro
- Dia da Instituição do Direito de Voto da Mulher
4 de novembro:
- Dia do Inventor
- Dia do Oficial da Reserva
- Dia da Favela
5 de novembro:
- Dia Nacional da Língua Portuguesa
- Dia Nacional do Radioamador
- Dia de Atenção Mundial para Tsunamis
- Dia da Ciência e Cultura
- Dia do Cinema Brasileiro
- Dia do Técnico em Eletrônica
- Dia Nacional do Designer
- Dia do Protético
- Dia da Cultura e da Ciência
- Dia do Técnico Agrícola
- Dia de São Zacarias e de Santa Isabel
6 de novembro:
- Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil
- Dia Nacional do Riso
- Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado
7 de novembro:
- Dia do Radialista
8 de novembro:
- Dia do Radiologista
9 de novembro:
- Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais
- Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo
- Dia do Caos Nunca Morre
- Dia do Técnico em Eletrotécnica
- Dia do Hoteleiro
10 de novembro:
- Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez
- Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento
- Dia Nacional do Trigo
- Dia Mundial do Ceratocone
- Dia Nacional do Intensivista
12 de novembro:
- Dia do Diretor Escolar
- Dia Nacional do Supermercado
- Dia Mundial da Pneumonia
- Dia Nacional da Pessoa com Surdocegueira
- Dia do Psicopedagogo
- Dia Mundial do Hip Hop
- Dia do Pantanal
- Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita
13 de novembro:
- Dia Mundial da Gentileza
14 de novembro:
- Dia Nacional da Alfabetização
- Dia Mundial da Diabetes
- Dia do Bandeirante
15 de novembro:
- Proclamação da República
- Dia do esporte amador
- Dia do Joalheiro
- Dia nacional da Umbanda
16 de novembro:
- Dia Nacional de Atenção à Dislexia
- Dia Nacional dos Ostomizados
- Dia Internacional para a Tolerância
- Dia do Não Fumar
- Dia Nacional da Amazônia Azul
17 de novembro:
- Dia da Criatividade
- Dia Internacional dos Estudantes
- Dia mundial da prematuridade
- Dia Nacional de Combate à Tuberculose
- Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata
18 de novembro:
- Dia Nacional de Combate ao Racismo
- Dia do Conselheiro Tutelar
- Dia Nacional do Notário e do Registrador
19 de novembro:
- Dia da Bandeira
- Dia Internacional do Homem
- Dia do Empreendedorismo Feminino
20 de novembro:
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- Dia do Auditor Interno
- Dia Nacional do Biomédico
- Dia da Industrialização da África
- Dia Mundial da Criança
- Dia do Técnico em Contabilidade
- Dia Internacional da Memória Transgênera
21 de novembro:
- Dia Mundial da Televisão
- Dia Nacional da Homeopatia
- Dia das Saudações
- Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação
22 de novembro:
- Dia do Músico
- Dia da Comunidade Libanesa no Brasil
23 de novembro:
- Dia do Engenheiro Eletricista
- Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil
24 de novembro:
- Dia do Quadro Auxiliar Oficiais
25 de novembro:
- Dia Nacional do Doador de Sangue
- Dia Nacional da Baiana de Acarajé
- Dia da Madrinha
- Dia Internacional de Não Violência contra as Mulheres
26 de novembro:
- Dia do Corpo Auxiliar da Marinha
- Dia Interamericano do Ministério Público
27 de novembro:
- Dia Nacional de Combate ao Câncer
- Dia Nacional do Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
28 de novembro:
- Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
- Dia do Soldado Desconhecido
- Dia de Nossa Senhora das Graças
- Black Friday
29 de novembro:
- Dia Internacional da Onça-Pintada
- Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino
30 de novembro:
- Dia do Síndico
- Dia do Evangélico
- Dia de Celebração da Amizade Brasil-Argentina
- Dia em Memória de todas as Vítimas de Armas Químicas
- Dia do Estatuto da Terra
- Dia do Teólogo