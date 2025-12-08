Calendário de 2026 de Ceará e Fortaleza: veja datas de Série B, Copa do Nordeste e mais

O impacto de Ceará e Fortaleza para a Série B de 2026 ainda reverbera internamente nos clubes. A queda de divisão tem impactos financeiros, mas também muda o calendário da próxima temporada, com menos competições e um intervalo de realização de cada evento também diferente de 2025.

O primeiro ponto: diferente da Série A, que se inicia em janeiro, a Série B começa em 21 de março. Logo, há mais tempo para tomar decisões sobre os elencos. O torneio acaba em 28 de novembro. E conta com equipes como Juventude, Sport, Goiás, Cuiabá, Atlético-GO, América-MG e o Cuiabá.

Calendário de Ceará e Fortaleza em 2026

Campeonato Cearense: do dia 10 de janeiro até 8 de março

Copa do Nordeste: do dia 25 de março até 7 de junho

Copa do Brasil: iniciam em 18 de fevereiro (1ª fase)

Série B do Brasileiro: entre 21 de março e 28 de novembro

Legenda: Ceará e Fortaleza estão na Série B de 2026 Foto: arquivo / SVM

Além disso, também teremos o Clássico-Rei na Copa do Nordeste. Rebaixados e sem vagas internacionais, chegam no torneio regional através do último Campeonato Cearense. Nesse recorte, o Bahia não participa devido à presença na pré-Libertadores e o Vitória-BA desponta como o favorito do Nordeste pela presença na elite nacional, que o mantém também com um maior investimento.

A competição começa no dia 25 de março e permanece até 7 de junho no novo calendário da CBF.

Mudança na Copa do Brasil

Após passar anos entrando em fases avançadas da Copa do Brasil, o futebol cearense retorna para a 1ª etapa, precisando superar mais mata-matas até os momentos mais decisivos do torneio. A queda ainda tirou o Ferroviário da competição, deixando classificados somente Maracanã e Tirol.

Para 2026, a competição foi reformulada, com início em 18 de fevereiro e final em 6 de dezembro. O plano da CBF é expandir os participantes, então haverá um acréscimo gradativo de equipes. No próximo ano serão 126. Em 2027, o número é de 128. Em 2025, o mata-mata começava com 92.

Campeonato Cearense é o primeiro objetivo

O calendário de Ceará e Fortaleza é aberto pelo Estadual de 2025. O evento tem início em 6 de janeiro, mas Vovô e Leão entraram em campo a partir da 2ª rodada, que foi marcada para o dia 10.

Na estreia, o time alvinegro encara o Floresta, enquanto a equipe tricolor enfrenta o Ferroviário. Com nova fórmula, a 1ª Fase tem 10 clubes, divididos em dois grupos, com cinco equipes cada. Os confrontos acontecerão dentro do próprio grupo, em turno único, e cada equipe disputará quatro partidas. Assim, não haverá Clássico-Rei na 1ª Fase. Ao fim dos jogos, os três primeiros colocados de cada grupo avançam à 2ª Fase, e os dois últimos disputarão o Quadrangular da Permanência.