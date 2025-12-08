Calendário de 2026 de Ceará e Fortaleza: veja datas de Série B, Copa do Nordeste e mais
Os times cearenses foram rebaixados na Série A de 2025
O impacto de Ceará e Fortaleza para a Série B de 2026 ainda reverbera internamente nos clubes. A queda de divisão tem impactos financeiros, mas também muda o calendário da próxima temporada, com menos competições e um intervalo de realização de cada evento também diferente de 2025.
O primeiro ponto: diferente da Série A, que se inicia em janeiro, a Série B começa em 21 de março. Logo, há mais tempo para tomar decisões sobre os elencos. O torneio acaba em 28 de novembro. E conta com equipes como Juventude, Sport, Goiás, Cuiabá, Atlético-GO, América-MG e o Cuiabá.
Calendário de Ceará e Fortaleza em 2026
- Campeonato Cearense: do dia 10 de janeiro até 8 de março
- Copa do Nordeste: do dia 25 de março até 7 de junho
- Copa do Brasil: iniciam em 18 de fevereiro (1ª fase)
- Série B do Brasileiro: entre 21 de março e 28 de novembro
A competição começa no dia 25 de março e permanece até 7 de junho no novo calendário da CBF.
Mudança na Copa do Brasil
Após passar anos entrando em fases avançadas da Copa do Brasil, o futebol cearense retorna para a 1ª etapa, precisando superar mais mata-matas até os momentos mais decisivos do torneio. A queda ainda tirou o Ferroviário da competição, deixando classificados somente Maracanã e Tirol.
Para 2026, a competição foi reformulada, com início em 18 de fevereiro e final em 6 de dezembro. O plano da CBF é expandir os participantes, então haverá um acréscimo gradativo de equipes. No próximo ano serão 126. Em 2027, o número é de 128. Em 2025, o mata-mata começava com 92.
Campeonato Cearense é o primeiro objetivo
O calendário de Ceará e Fortaleza é aberto pelo Estadual de 2025. O evento tem início em 6 de janeiro, mas Vovô e Leão entraram em campo a partir da 2ª rodada, que foi marcada para o dia 10.
Na estreia, o time alvinegro encara o Floresta, enquanto a equipe tricolor enfrenta o Ferroviário. Com nova fórmula, a 1ª Fase tem 10 clubes, divididos em dois grupos, com cinco equipes cada. Os confrontos acontecerão dentro do próprio grupo, em turno único, e cada equipe disputará quatro partidas. Assim, não haverá Clássico-Rei na 1ª Fase. Ao fim dos jogos, os três primeiros colocados de cada grupo avançam à 2ª Fase, e os dois últimos disputarão o Quadrangular da Permanência.