Tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026 é definida; veja estreias dos clubes

Estadual começa no dia 6 de janeiro, mas Vovô e Leão só estreiam no dia 11, na 2ª rodada

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:54)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza estreiam no Campeonato Cearense no dia 11 de janeiro
Foto: KID JUNIOR / SVM

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta sexta-feira (7), a tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026. O campeonato começa no dia 6 de janeiro, com o Ferroviário em campo, mas com Ceará e Fortaleza só estreando na 2ª rodada, no dia 11.

O Vovô estreia contra o Floresta no Domingão, e o Leão faz o Clássico com o Ferroviário no PV. O detalhe é que não há jogos marcados para o Castelão na 1ª Fase. 

Após três anos seguidos utilizando a mesma fórmula, a edição de 2026 traz novidades. Na 1ª Fase, os 10 clubes foram divididos em dois grupos, com cinco equipes cada.

Grupo A: Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá.
Grupo B: Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape.

Os confrontos acontecerão dentro do próprio grupo, em turno único, e cada equipe disputará quatro partidas. Ao fim dos jogos, os três primeiros colocados de cada grupo avançarão para a Segunda Fase, enquanto os dois últimos disputarão o Quadrangular da Permanência, em partidas apenas de ida.

1ª Rodada

Maracanã x Ferroviário – 06/01 (terça-feira) Almir Dutra
Tirol x Floresta – 07/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas
Horizonte x Quixadá - 07/01 (quarta-feira) - Domingão
Iguatu x Maranguape - 08/01 (quinta-feira) - Morenão

2ª Rodada

Floresta x Ceará – 10/01 (sábado) - Domingão
Quixadá x Maracanã - 10/01 (sábado) – Abilhão
Maranguape x Tirol - 11/01 (domingo) - Moraisão
Ferroviário x Fortaleza – 11/01 (domingo) - Presidente Vargas

3ª Rodada

Maracanã x Horizonte – 13/01 (terça-feira) - Almir Dutra
Ceará x Maranguape – 14/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas
Iguatu x Tirol - 14/01 (quarta-feira) - Morenão
Fortaleza x Quixadá – 15/01 (quinta-feira) - Presidente Vargas

4ª Rodada

Ferroviário x Horizonte - 16/01 (sexta-feira) - Presidente Vargas
Ceará x Iguatu - 17/01 (sábado) - Presidente Vargas
Maranguape x Floresta - 17/01 (sábado) - Moraisão
Fortaleza x Maracanã - 18/01 (domingo) - Presidente Vargas

5ª Rodada

Quixadá x Ferroviário - 21/01 (quarta-feira) - Abilhão
Tirol x Ceará - 21/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas
Floresta x Iguatu – 21/01 (quarta-feira) - Domingão
Horizonte x Fortaleza - 22/01 (quinta-feira) - Domingão

